В хищении почти Т200 млн подозревают должностных лиц нацхолдинга «Байтерек» в Нур-Султане

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Нур-Султан. 14 мая. КазТАГ – Махамбет Абжан. В хищении почти Т200 млн подозреваются должностные лица АО «НУХ «Байтерек», сообщил следователь по особо важным делам первого департамента агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров.

«Начато досудебное расследование в отношении должностных лиц АО «НУХ «Байтерек» и других лиц, по факту хищения бюджетных средств, выделенных на закуп консультационных услуг по преобразованию бизнес-модели дочерней организации АО «Национальное агентство по технологическому развитию» в размере Т197 млн», — сообщил Бигайдаров в четверг.

Он уточнил, что расследование ведет антикоррупционная служба по городу Нур-Султан.

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