«Казахстан не может позволить себе власть слабую». «Имею очень крутую идею создания комитета национального патриотизма». «Как остановить сползание казахского общества в средневековье?». «Реформа государства: попытка пятьсот один». «Как защитить сбережения?»

Сетевой Казахстан 14 мая 2020г.

TIME . KZ . Данияр АШИМБАЕВ – «Сильная власть и развитие Казахстана» — Казахстан не может позволить себе власть слабую. Сильная президентская власть цементирует границы и территориальную целостность страны, сильная президентская власть уравновешивает сложный национальный состав населения, аппетиты региональных, финансовых и традиционных элит, выступает арбитром во всех внешних и внутренних спорах. Сильная власть оттесняет политический, национальный, религиозный радикализм с социально-политического поля. Сильная власть консолидирует и элиту, и нацию в период кризисов. Сильная власть обеспечивает относительно возможное равномерное развитие всех регионов и социальных групп. Сильная власть наконец может обеспечить проведение реформ, порой болезненных, но необходимых для будущего страны.

«Нурлан КОЯНБАЕВ: Мечтаю создать комитет патриотизма» — Миллиардер казахстанского кинопроката Нурлан КОЯНБАЕВ рассказал о том, как его фильм “Бизнес по-казахски в Корее” обошел голливудские блокбастеры, что ждет отечественный кинематограф после пандемии коронавируса и будет ли он баллотироваться в президенты — Думаю, кто-то создал этот слух, чтобы проверить казахстанское кавээновское движение вслед за Украиной. А отвечая на вопрос, скажу, что всегда желаю себе быть там, где буду полезен стране и обществу. Так было и в КВН, и на телевидении. И, возможно, я все больше ухожу в комедию оттого, что не могу быть в политике. Ведь политика — это не только моя мечта, это мое призвание. Я был бы очень полезен своей стране, если бы занимался идеологией, культурой. О президентстве или другом конкретном кресле не мечтаю, но имею очень крутую идею создания комитета национального патриотизма.

«Маски сброшены» — Нужно признать, что своевременно введенный карантин уберег казахстанцев от массового заражения коронавирусом. В стране всего около 6000 зараженных, и это довольно скромная цифра даже на фоне наших соседей. Но есть предположение, что и этот показатель мог быть ниже, если бы в стране с самого начала хватало средств индивидуальной защиты. К сожалению, в продаже не оказалось ни респираторов, ни перчаток, ни простейших одноразовых масок. Самое удивительное, что у нас есть отечественные производители этих товаров, более того, в Зыряновском районе Восточного Казахстана давно существует завод по выпуску индивидуальных и коллективных средств защиты дыхания. Но вот незадача — это предприятие из-за проблем с банками попало в Фонд проблемных кредитов (ФПК), менеджеры которого так и не смогли найти эффективного управляющего. И результат — такой нужный в период пандемии промышленный объект не работает…

«Как дальше жить?» — Депутаты от Ассамблеи народа Казахстана в среду пожаловались на ухудшение качества отечественного алкоголя. Мажилисмены негодуют, что только одна бутылка коньяка из каждых десяти не вредна для здоровья.

KZAIF . KZ . «Эту дверь мы открыли сами» — У нашего собеседника множество титулов. Но все они заслуживают быть названными ввиду серьёзности и актуальности беседы. Виктор КИЯНСКИЙ – депутат мажилиса Парламента Республики Казахстан 4-го и 5-го созывов, член комитета по вопросам экологии и природопользования, академик международной академии экологии и безопасности жизнедеятельности, доктор технических наук, кандидат химических наук, профессор, размышляет об истоках сегодняшней беды мирового масштаба — Коронавирус – типичный вирус-мутант, их впереди необозримое множество. Пока мы будем продолжать поставлять в окружающую среду пестициды, гептилы, тяжёлые металлы и диоксины, взаимодействующие с вирусами и усиливающие их действие. Таких деструкторов будет рождаться всё больше в ответ на наше вмешательство в природу! Как гласит китайская пословица, несчастье входит в дверь, которую ему открыли.

LITER . KZ . «Казахстан два месяца назад столкнулся с коронавирусом: что происходит с пандемией по всей стране» — В Казахстане снят режим ЧП, но статистика показывает – распространение COVID-19 удается удержать не во всех регионах. Хотя есть и те, где практически удалось победить коронавирус… К сожалению, не обходится и без летальных исходов. За два месяца в Казахстане от COVID-19 погибло 32 человека. Смерти зарегистрированы в 11 регионах. Больше всего – девять фактов – в Алматы. При этом стоит отметить работу врачей: на каждого умершего приходится почти по 70 выздоровевших. Летальность по состоянию на 00.00 13 мая составляет 1,42%, и этот показатель снижается уже 18 дней подряд.

CAMONITOR . KZ . «Как остановить сползание казахского общества в средневековье?» — В нашей повседневной жизни мы все чаще сталкиваемся с проявлениями архаизации нынешнего казахского общества – пусть не всего, но значительной его части. В то время как цивилизованный мир устремлен вперед, мы пытаемся найти ориентиры для своего развития в далеком прошлом, идеализируя его, обнаруживая в нем примеры для подражания. Где истоки этого явления, чем оно грозит народу и стране, надо ли с ним бороться, что ему можно противопоставить? На эти и другие вопросы мы попросили ответить историка, кандидата философских наук Сейткасыма АУЕЛБЕКОВА.

PLATON . ASIA . «Сенат. Перезагрузка» — Посмотрим на то, что теперь будет с сенатом и для чего туда направлен Маулен АШИМБАЕВ. Сразу стоит отметить, что национальной особенностью казахстанской политики является то, что здесь все делается сразу по нескольким причинам, основные из которых никогда не называются, да и официальная версия может прозвучать далеко не всегда. Поэтому можно с уверенностью предположить, что Ашимбаев пошел в сенат не только ради того, чтобы «заткнуть образовавшуюся брешь» или «просто некого поставить», а еще и потому что надо было исправить некоторые «перегибы» предыдущего спикера и настроить законодательный орган на привычный лад.

EXCLUSIVE . KZ . «Реформа государства: попытка пятьсот один» — Оказывается, за годы независимости горсорганы подверглись реорганизациям больше 500 раз. Каждая из них обходилась бюджету примерно в 160 млн. тенге. Но ни одна из них не оказалась эффективной – таков диагноз исследования Фонда первого президента. Фонд первого президента провел большой пласт исследований по государственному управлению под названием «Сильное государство. Зрелое общество». По сути, это почти смертельный диагноз казахстанской бюрократии, что уже само по себе вызывает уважение. Интрига в том, что как никто другой сейчас это чувствует президент ТОКАЕВ, справедливо называя эту сферу самой проблемной зоной. Поскольку речь идет о слишком объемном документе, exclusive.kz попытался коротко понять его квинтэссенцию и перевести на человеческий язык «много букоф».

AZATTYK — RUHY . KZ . «Легализация оппозиции: политологи и депутаты – о политическом плюрализме» — Начнем со сдержанного оптимизма. Политолог Андрей ЧЕБОТАРЕВ доволен уже тем, что сам по себе институт парламентской оппозиции формируется в Казахстане. Эту меру он, без малого, называет началом легализации оппозиции в стране. Легализацию оппозиции, прежде всего, отметил и его коллега Ерлан САИРОВ. Политолог также высказался о рождении политического плюрализма. И еще один любопытный аспект из его высказывания: акиматы, по мнению спикера, начнут активнее работать с общественниками. То есть ранее с ярлыком оппозиционера в госорганы вход был заказан. А теперь, выходит, голоса инакомыслящих не только зазвучат, но и будут услышаны.

FORBES . KZ . «Кайрат Мажибаев: Надо поддерживать людей, а не бизнес» — Переселить людей из городов в пустыню, не поддерживать бизнес и провести амнистию капиталов — на дискуссии по точкам роста экономики озвучивались совершенно нестандартные подходы. В среду, 13 мая, ИМЭП провел онлайн-дискуссию с участием авторитетных фигур казахстанской общественно-политической сферы: депутата мажилиса Альберта РАУ, экс-премьера Сергея ТЕРЕЩЕНКО, предпринимателя Кайрата МАЖИБАЕВА, руководителя управления культуры Алматы Ернара КУРМАШЕВА и других.

EXCLUSIVE . KZ . «Почему «вкусняшки» от государства не доходят до мелких фермеров?» — «Предполагаемое строительство оптово-распределительные центры (ОРЦ) стоимостью почти $600 млн. такая же афера, как и пресловутый проект по экспорту живого мяса: оба оторваны от земли», — считает экономист Толеутай РАХИМБЕКОВ. — «Дайте мелким фермерам хотя бы 1% из 350 млрд. тенге госсубсидии для сельского хозяйства и Казахстан забудет о таких проблемах, как продовольственная безопасность и безработица. Мелкие крестьянские и личные подсобные хозяйства являются основными поставщиками продовольствия на городские рынки. Их доля составляет там до 80%. При этом производят они свою продукцию без единого тиына господдержки».

REZONANS . KZ . Айкын КОНУРОВ – «Как защитить сбережения?» — Пандемия коронавируса поставила диагноз по очень острой и чувствительной для всех проблеме – сбережениям населения. Судя по количеству казахстанцев, вынужденных обратиться за помощью к государству, размеры «личных Нацфондов» оказались слишком малы, чтобы продержаться даже пару месяцев. И это касается не только наемных работников, но и предпринимателей. Отсутствие финансовой «подушки» – угроза для каждой семьи, а на уровне всей страны – угроза экономической безопасности. В этой связи оптимальным вариантом является выпуск облигаций в тенге, но с привязкой к валютной корзине.

MATRITCA . KZ . «Стиль казахстанских политиков туманный» — Синтия НИКСОН, Ангела МЕРКЕЛЬ, Кристин ЛАГАРД, Хилари КЛИНТОН, Маргарет ТЭТЧЕР. Все эти и немногие другие женщины-политики сумели создать свои устойчивые образы, которые ни с кем не спутать, несмотря на ограничительные протоколы. К сожалению, казахстанских политиков в юбках в этом списке нет. Даже у нас в стране те редкие женщины, которые появляются на внутреннем Олимпе, тут же вызывают массу критики, причем из уст представительниц слабого пола. Есть ли в Казахстане свой политический стиль и какой он, в интервью со стилистом Ариной КЕЯН.

AZATTYQ . ORG . «Чего ожидают общество и СМИ от нового министра информации?» — Даурена АБАЕВА, который четыре года возглавлял министерство информации и общественного развития Казахстана (до февраля 2019 года министерство информации и связи), после ухода из администрации президента сменила 46-летняя Аида БАЛАЕВА. Чего ожидают от нее правозащитники, журналисты и активисты?

«Экономика COVID-19: как в Казахстане и других странах справляются с волной безработицы» — Цифры удручающие, даже когда речь не идет о растущем числе умерших от COVID-19. По всему миру страны пытаются справиться с эффектом домино, затронувшим их системы здравоохранения и благосостояние, во многом зависящее от экономики. Одно из последствий кризиса — массовая безработица.

365 INFO . KZ . «Детсады после карантина: никто не хочет брать ответственность за их открытие» — Несмотря на отмену режима ЧП 11 мая, до сих пор неизвестно, когда и как именно заработают детские сады. Новости, которых два месяца ждут взволнованные родители, противоречат друг другу. Сначала власти сообщают, что детские сады в ограниченном режиме заработают на днях. После этого информацию опровергают. Самим дошкольным учреждениям выкатили список требований на десятки пунктов, которые не выполнит даже самый дотошный директор. Причем противоречивые инициативы и заявления чаще всего исходят от санитарных врачей. Когда же в Алматы детские сады вновь откроют свои двери рассказала директор частного детского сада «Дочки-сыночки» Ольга БУТКО.

MK — KZ . KZ . «Женис Сейдуллаулы: «Нельзя предавать память!»» — Отгремевшая победными салютами 75 лет назад Великая Отечественная война не оставила ни одной семьи в странах бывшего СССР, которой бы она не коснулась. Только Казахстан потерял в те страшные годы более 500 тысяч человек из ушедших на фронт. Обо всех — мертвых и живых, о песнях, которые были сложены в их честь и должны быть исполнены в годовщину Великой Победы — наш разговор в эксклюзивном интервью с композитором и заслуженным деятелем РК, директором «Казахконцерта» Женисом СЕЙДУЛЛАУЛЫ.

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