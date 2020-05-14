Соглашение о промсборке расторгло МИИР с «Азия Авто» и «Азия Авто Казахстан»

Нур-Султан. 14 мая. КазТАГ – Валентина Владимирская. Соглашение о промышленной сборке расторгло министерство индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) РК с АО «Азия Авто» и АО «Азия Авто Казахстан», сообщает пресс-служба ведомства.

«(МИИР – КазТАГ) зафиксированы факты распространения заведомо недостоверной информации касательно ситуации по соглашению о промышленной сборке моторных транспортных средств предприятия АО «Азия Авто» и АО «Азия Авто Казахстан». (…) В соответствии с приказом не устранение или ненадлежащее устранение в месячный срок выявленных нарушений является основанием для расторжения соглашения и прекращения предоставления преференций в порядке, предусмотренном гражданским законодательством РК. Исходя из положений заключенного соглашения предприятия АО «Азия Авто» и АО «Азия Авто Казахстан» были информированы об этом», — говорится в сообщении, распространенном в четверг.

В этой связи, как пояснили в ведомстве, соглашения о промышленной сборке моторных транспортных средств в РК заключаются в соответствии с приказом заместителя премьер-министра – министра индустрии и новых технологий РК от 11 июня 2010 года.

«В соответствии с решением Высшего Евразийского экономического совета от 29 мая 2014 года (…) министерством заключены 19 соглашений о промышленной сборке моторных транспортных средств с 10 предприятиями. Предприятия в рамках соглашений взяли обязательства освоить технологические операции по сварке, покраске и сборке транспортных средств, и увеличению локализации», — проинформировали в МИИР.

По данным ведомства, предприятия АО «Азия Авто» и АО «Азия Авто Казахстан» свои обязательства по соглашению о промсборке не исполнили, другими предприятиями обязательства по вводу в эксплуатацию технологического оборудования по сварке и покраске кузова исполнены согласно план-графиков соглашений.

«АО «Азия Авто» образовано и прошло первичную государственную регистрацию 20 декабря 2002 года. С начала своей деятельности предприятие получает государственные преференции в виде освобождения от налога на добавленную стоимость и таможенных платежей в соответствии с законодательством РК, а также стимулирование в виде возврата уплаченного утилизационного сбора. Государство оказывало меры государственной поддержки всем отечественным предприятиям, которые согласно заключенным министерством соглашениям о промсборке взяли на себя встречные обязательства», — напомнили в министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК.

В ведомстве отметили, что 15 августа 2001 года был подписан первый инвестиционный контракт «О государственной поддержке и предоставлении мер стимулирования инвестору, осуществляющему инвестиционную деятельность в приоритетных секторах экономики РК»; 24 июня 2010 года с АО «Азия Авто» заключено соглашение о промсборке моторных транспортных средств товарной позиции 8703 ТН ВЭД ТС (легковые автомобили) с обязательством по организации технологических операций по сварке и окраске кузова с 1 июня 2017 года, данные обязательства не были исполнены.

«АО «Азия Авто Казахстан» образовано (не введено в эксплуатацию) и прошло первичную государственную регистрацию 19 декабря 2012 года. 28 декабря 2012 года соглашение о промышленной сборке моторных транспортных средств товарной позиции 8703 ТН ВЭД ТС (легковые автомобили) заключено с АО «Азия Авто Казахстан» с обязательством по организации технологических операций по сварке и окраске кузова с 1 декабря 2019 года, данное обязательство также не было исполнено», — проинформировали в мининдустрии.

Согласно обязательствам производителей, как отметили в МИИР, в течение 84 месяцев (семи лет) компании должны ввести в эксплуатацию технологическое оборудование по сварке и покраске кузова.

«При этом, в соответствии с пунктом 8 правил заключения соглашения о промышленной сборке моторных транспортных средств, допускается заключение многосторонних соглашений о промышленной сборке. Сроки по переходу на промышленную сборку не должны превышать максимальный срок, принятый одной из сторон многостороннего соглашения. Так, в целях продления срока по обязательствам, учитывая неготовность предприятия АО «Азия Авто» выполнить свои обязательства, в начале 2017 года АО «Азия Авто» и АО «Азия Авто Казахстан» обратились в министерство с просьбой заключить многостороннее соглашение о промышленной сборке моторных транспортных средств. 7 апреля 2017 года министерство заключило с данными предприятиями многостороннее соглашение о промышленной сборке, позволяющее продлить срок исполнения обязательств в рамках соглашения для АО «Азия Авто» до 1 декабря 2019 года», — следует из сообщения.

Как пояснили в мининдустрии, согласно п. 2.1.3 соглашений о промышленной сборке моторных транспортных средств, до 1 апреля каждого календарного года, следующего за отчетным годом, производитель обязуется представлять уполномоченному органу сведения о выполнении план – графика реализации этапов соглашения.

«Таким образом, в апреле текущего года при представлении отчетности подтвердилось очередное невыполнение обязательств уже в рамках заключенного многостороннего соглашения о промышленной сборке моторных транспортных средств, которые АО «Азия Авто» взяло на себя почти 10 лет назад. В соответствии с пунктом 4.3 соглашения в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения норм соглашения уполномоченный орган направляет производителю уведомление об устранении в течение месячного срока нарушения в письменной форме, с указанием выявленных нарушений. Данное уведомление было направлено в адрес предприятий АО «Азия Авто» и АО «Азия Авто Казахстан» 11 апреля текущего года», — проинформировали в ведомстве.

При этом в МИИР отметили, что «расторжение соглашения о промышленной сборке не влечет за собой прекращения деятельности предприятия, как об этом сообщается в некоторых СМИ и социальных сетях».

«Компания АО «Азия Авто» имеет полное право и возможности продолжать производство транспортных средств, а также продолжать строительство завода АО «Азия Авто Казахстан». Кроме того, министерство готово рассмотреть возможность заключения соглашения и предоставления преференций вновь после исполнения вышеуказанных обязательств. Уполномоченный орган рекомендует воздержаться от неконструктивных обсуждений и распространения заведомо недостоверной информации», — резюмируется в сообщении.