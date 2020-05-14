Почему COVID-19 ученые называют вирусом-химерой, объяснила эксперт

Нур-Султан. 14 мая. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Почему COVID-19 ученые называют вирусом-химерой, объяснила ведущий инфекционист РК Динагуль Баешева.

«Изучением этого вируса занимаются ученые всего мира. Меня как клинициста-инфекциониста удивил инкубационный период – 14 дней. Есть 300 видов возбудителей вирусов, которые вызывают поражение верхних дыхательных путей. И вот среди них есть этот штамм коронавируса, у которого очень длительный инкубационный период. На сегодняшний день ученые называют его вирусом-химерой. Почему? Потому что, это точно установлено, он вызывает не только поражение верхних дыхательных путей, не только легкие повреждает, но и воздействует на эндотелий сосудов, на реологические свойства крови», — сказала Баешева в прямом эфире «Минздрав сообщает» в четверг.

И тогда, по ее словам, срабатывает закон – где тонко, там и рвется.

«И на сегодняшний день мы видим, что люди погибают не только от дыхательной недостаточности, но и других болезней», — уточнила Баешева.

Для справки: эндотелий – это однослойный пласт клеток, выстилающих внутреннюю поверхность кровеносных сосудов.

Реологические показатели крови — вязкость крови, вязкость плазмы, гематокрит, агрегация и деформируемость эритроцитов.