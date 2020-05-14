Прогулки в теплую погоду полезны при коронавирусе – ведущий инфекционист Казахстана

Нур-Султан. 14 мая. КазТАГ – Владимир Радионов. Прогулки в теплую погоду полезны при коронавирусе, считает ведущий инфекционист РК Динагуль Баешева.

«Сам факт тепла хорош – люди выходят на улицу, разобщаются, нет той скученности в помещениях, но важно дистанцирование людей друг от друга на 1,5 – 2 метра», — сказала Баешева в ходе онлайн-конференции в четверг.

При этом она частично опровергла мнение, что в жаркую погоду ультрафиолетовые лучи убивают коронавирус.

«Ультрафиолетовые лучи убивают множество патогенных вирусов и бактерий, это положительный момент. Но коронавирус живет в верхних дыхательных путях и туда ультрафиолет не попадает. Поэтому борьба с ним заключается в прерывании цепочки передачи, и дистанцирование является самым важным правилом», — подчеркнула Баешева.

Вместе с этим она напомнила «пять золотых правил», которые надо соблюдать в период эпидемии коронавируса: дистанцирование, мытье рук с мылом, ношение маски в тех случаях, когда высока вероятность встречи с вирусоносителем, культура кашля и чихания (в правое предплечье или в одноразовую салфетку), также не касаться кожи лица и слизистых.