Павлодар. 14 мая. КазТАГ – Более 600 детей учатся в рассчитанной на 182 ученика школе в Павлодаре, передает КазТАГ.

«С 1997 года наша школа №13 располагается в здании бывшего детского сада, расположенного по адресу улице Ломова, 45/1. На площади 3916,9 кв.м при проектной мощности 182 места обучается 609 учеников. Здание изношено и давно требует капитального ремонта, оно предназначено для детей от трех до семи лет, а не для подростков от восьми до 17 лет», — сообщили родители учеников.

По их словам, учебные кабинеты тесные, столы расположены близко друг к другу и к доске, мебель изношена и не всегда ее размеры соответствуют росту детей. Кроме того, в кабинетах отсутствует возможность разместить и хранить учебные материалы и инвентарь.

«Спортивный зал школы крошечного размера. У учеников нет возможности полноценно заниматься физкультурой, из-за этого невозможно установить соответствующие возрасту тренажеры и оборудование. Уличного стадиона в школе тоже нет. Спортивная раздевалка – неприспособленное маленькое помещение, где по очереди переодеваются мальчики и девочки – ученики старших классов. Ученики младших классов переодеваются в своих учебных кабинетах», — дополнили родители.

В плачевном состоянии, по их словам, и школьные санузлы. Оконные рамы из дерева изношены, пластиковые окна установлены только в кабинете директора и приемной.

«Много лет нам обещали, что будет начато строительство нового здания школы. Мы терпеливо ждали, наши дети терпели неудобства», — делятся родители.

Детей в другие школы они не переводят, здесь работает профессиональный педагогический коллектив.

«Рядом с СОШ №13 в районе Затонского рынка строится новая школа. Специалистами отдела образования было анонсировано, что новое здание примет учеников школы №13. Однако теперь выяснилось, что это зданием нам не достанется. Это будет школа с государственным языком обучения», — расстроены родители детей.

К моменту подготовки данного материала стало известно, что указанную школу после жалобы родителей планирует посетить один из заместителей Павлодарской области.