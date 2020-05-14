Павлодар. 14 мая. КазТАГ – Самолет Токио-Сеул-Павлодар доставил 156 казахстанцев на Родину, передает корреспондент агентства.

«Сегодня в аэропорт Павлодара прибыл эвакуационный борт, прилетевший рейсом Токио-Сеул-Павлодар. Все пассажиры, находящиеся на воздушном судне, являются нашими соотечественниками. На вылете из Токио граждане прошли термометрию, по прибытию их встретили эпидемиологи, медицинские работники и сотрудники всех необходимых служб, одетые в специальные противочумные костюмы», — говорится в официальном сообщении в четверг.

Согласно алгоритму действий, среди прибывших из-за границы проведены термометрия и анкетирование, им выданы защитные маски. Проведена обязательная дезинфекционная обработка багажа и воздушного судна. У всех взяты анализы на коронавирус, до получения результатов пассажиры будут находиться в карантинном госпитале в Павлодаре.

«Для транспортировки 156 человек организованы семь автобусов, которые в сопровождении полиции доставили их до места назначения. В случае выявления признаков коронавирусной инфекции пациентов будут переводить в инфекционный госпиталь», — сказано в сообщении.