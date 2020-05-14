В хищении Т20 млн подозревается глава управления архитектуры Нур-Султана

Нур-Султан. 14 мая. КазТАГ – Махамбет Абжан. В хищении Т20 млн подозревается глава управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Нур-Султана Нурлан Уранхаев.

«Столичным департаментом (антикоррупционной службы – КазТАГ) начато досудебное расследование в отношении руководителя ГУ «Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений г. Нур-Султан» и других лиц, по факту хищения бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Ревизия земельных участков в г. Нур-Султан» в сумме Т20 млн», — сказал следователь по особо важным делам первого департамента агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров в четверг.

Так же он сообщил, что столичным департаментом агентства начато досудебное расследование в отношении должностных лиц РГП на ПХВ «Казводхоз» и других лиц «по факту хищения бюджетных средств, выделенных на закуп консультационных услуг по вопросам ценообразования и тарифной политики порядка Т3 млн».