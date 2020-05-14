Сенат РК одобрил ратификацию конвенции о привилегиях и иммунитетах спецучреждений

Нур-Султан. 12 мая. КазТАГ – Махамбет Абжан. Сенат парламента Казахстана принял закон РК «О ратификации конвенции о привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений».

«Целью законопроекта является ратификация конвенции, которой приводится к единообразию привилегии и иммунитеты Организации объединенных наций и ее различных специализированных учреждений. Казахстан является членом 19 специализированных учреждений ООН, некоторые из которых уже имеют в нашей стране свои представительства: ВОЗ, ФАО, МБРР, МВФ, МФК, ЮНЕСКО, МОТ», — сказал сенатор Толеубек Мукашев в четверг.

Он отметил, что Казахстан ратифицирует конвенцию с оговоркой и заявлением.

«Необходимость оговорки обусловлена тем, что граждане Казахстана объективно не могут подпадать под данные нормы, так как они не являются иностранцами или лицами без гражданства, соответственно к ним не может быть применена процедура репатриации в силу нахождения этих лиц на территории государства своего гражданства. Что касается заявления, то она связана с применением термина «таможенные сборы», под которой понимаются все виды таможенных платежей, освобождение по которым предоставляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан», — проинформировал депутат.