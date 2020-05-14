Усилить госконтроль за выполнением мероприятий мобилизационной подготовки планируют в РК

Нур-Султан. 14 мая. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Усилить государственный контроль за выполнением мероприятий мобилизационной подготовки планируют в Казахстане.

«Основной задачей законопроекта («О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации» – КазТАГ) является повышение эффективности деятельности государственных органов и организаций РК в области мобилизационной подготовки и мобилизации, а также государственного материального резерва, для чего предлагается внесение поправок в шесть кодексов и пять законов по следующим направлениям: усиление мер государственного контроля за выполнением мероприятий мобилизационной подготовки и мобилизации, в том числе наделение функцией контроля уполномоченного органа в области мобилизационной подготовки», — говорится в тексте заключения комитета по международным отношениям, обороне и безопасности сената на законопроект.

Также в документе перечислены еще три направления.

«Установление юридической ответственности государственных органов и организаций, имеющих мобилизационные задания и заказы; совершенствование управлением государственным материальным резервом, в частности внедрение нового подхода в обеспечении своевременного и полного освежения материальных ценностей государственного материального резерва; уточнение норм, регламентирующих расходы республиканского бюджета в сфере здравоохранения в части передачи функций по поставке, хранению и освежению лекарственных средств и медицинских изделий мобилизационного резерва уполномоченному органу в области здравоохранения и единому дистрибьютору», — следует из заключения.

Отмечается, что ожидаемыми результатами законопроекта станут устранение правовых пробелов в правовом регулировании вопросов мобилизационной подготовки и мобилизации, повышение ответственности физических и юридических лиц за неисполнение обязанностей в области мобилизационной подготовки, установление постоянного контроля за организацией и проведением мероприятий по мобилизационной подготовке и мобилизации, а также сохранение и своевременное обновление запасов материальных ресурсов в государственном материальном резерве.

Позже сенат одобрил в первом чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации», ранее одобренный мажилисом.