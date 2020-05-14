В Казахстане многие не знают разницы между режимами ЧП и карантином

Нур-Султан. 14 мая. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Казахстане многие не знают разницы между режимами чрезвычайного положения (ЧП) и карантином, выяснилось из ответа министра национальной экономики Руслана Даленова на вопрос сенатора.

«Президент Казахстана отменил чрезвычайное положение, оставив положение карантина, но в сенат обращаются многие избиратели и жители, желая понять, в чем сейчас разница и что изменится. (…) Прошу очень четко это дело объяснить», — сказал депутат сената парламента РК Сергей Ершов на заседании палаты в четверг, обращаясь к министру национальной экономики РК Руслану Даленову.

В свою очередь глава МНЭ, представлявший проект Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам чрезвычайного положения», сказал, что развернутый ответ на данный вопрос дадут уполномоченные органы.

«Я думаю, уполномоченные органы более развернуто дадут (ответ – КазТАГ) по данному вопросу, поскольку вопрос регулируется другими уполномоченными органами», — заверил Даленов.