Возобновлены авиарейсы в Шымкент, Актау и Уральск

Нур-Султан. 14 мая. КазТАГ – Махамбет Абжан. Возобновлены авиарейсы из Нур-Султан и Алматы в Шымкент, Актау и Уральск, сообщила пресс-служба департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг (ДККБТУ) на транспорте комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг (КККБТУ) министерства здравоохранения (МЗ) РК.

«Главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов прокомментировал возобновление авиарейсов из/в городов Шымкент, Актау и Уральск в Нур-Султан и Алматы. Для возобновляемых авиарейсов из городов Шымкента, Актау и Уральск также установлены следующие основные санитарно-карантинные требования: социальная дистанция, анкетирование, масочный режим, не допуск провожающих в здание терминала, бесконтактная термометрия и другие. Главным государственным санитарным врачом на транспорте принято соответствующее постановление 14 мая текущего года», — сообщили в ДККБТУ на транспорте в четверг.

Отмечается, что, как и ранее, в случае выявления лиц с повышенной температурой или лиц с симптомами заболевания (кашель, одышка, затрудненное дыхание), они не будут допущены в здание аэропорта и, следовательно, на борт воздушного судна. Указанные авиапассажиры будут изолированы с последующей карантинизацией.

«Все внутренние авиарейсы в Казахстане открыты только из/в Нур-Султан и Алматы в города областного значения, при этом нет авиасообщений между регионами», — напомнили в департаменте.