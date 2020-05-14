В Шымкенте людей эвакуируют с подтопленного мкр. Елтай из-за воды из Толебийского района

Шымкент. 14 мая. КазТАГ — В Шымкенте людей эвакуируют с подтопленного микрорайона Елтай из-за воды из Толебийского района Туркестанской области, сообщает пресс-служба комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) министерства внутренних дел (МВД) РК.

«13 мая примерно в 19.00 в связи с выпадением обильных осадков в виде дождя и поступающей воды по арычным каналам из Толебийского района Туркестанской области произошло подтопление 60 дворовых территорий частных домов в микрорайоне Елтай Енбекшинского района. С данных домов спасателями, полицией и работниками местных исполнительных органов (МИО) проводится эвакуация жителей в эвакопункты СШ №120 и №119 села Тогыс», — сообщил официальный представитель КЧС Нурсултан Нурахметов.

По его словам, ведутся работы по откачке воды и механической очистке арыков.

«Задействованы силы и средства ДЧС Шымкента в составе 57 человек личного состава и 14 единиц техники, 14 мотопомп. В ДЧС организована работа оперативного штаба», — резюмировал Нурахметов.

Ранее сообщалось, что 13 мая около 17.00 из-за выпадения обильных осадков в виде дождя и в связи с повышением уровня воды в реке Каскасу произошло подтопление четырех частных жилых домов и 15 дворовых территорий в селе Екпинди Толебийского района, а в селе Жогаргы размыло четыре автомобильных моста.