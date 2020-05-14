«В конечном счете окончательное решение по этому вопросу буду принимать я, как Президент РК»

Сетевые СМИ о введении прогрессивной шкалы индивидуального подоходного налога

«Богатые казахстанцы должны платить налоги по более высокой ставке, считает Токаев» — Казахстанцы с высокими зарплатами должны платить налог по более высокой ставке, считает президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ.

Глава государства заявил, что такая мера нужна «во имя социальной справедливости». — «Пришло время проработать вопрос введения прогрессивной шкалы индивидуального подоходного налога в отношении заработных плат и других видов дохода. Смысл прогрессивной шкалы в том, что граждане с невысокими зарплатами будут платить меньше, чем сегодня, а для высокооплачиваемых работников сумма уплачиваемого налога возрастет», — говорится в заявлении президента, опубликованном на сайте Акорды.

Основная цель – вывести из «тени» наиболее массовый, непрозрачный нижний сегмент заработных плат, продолжил президент — «Если ставка по ним сократится, будет меньше стимулов платить в конверте», — отметил он.

«Пороги и ставки будут обсуждаться — вице-министр о прогрессивной шкале ИПН» — Рабочая группа будет обсуждать вопрос внедрения прогрессивной шкалы индивидуального подоходного налога. Об этом сообщил вице-министр национальной экономики Мади ТАКИЕВ — «У нас сегодня в Миннацэкономики создается рабочая группа по проработке данного вопроса, в нее войдут депутаты Парламента, представители нацпалаты «Атамекен», отраслевых министерств и общественные деятели.

Пороги и ставки будут обсуждаться открыто, поскольку работа только началась, размеры шкалы доходов, ставок не определены. Они будут открыто обсуждаться с общественностью. Вся информация правильная будет идти от рабочей группы, все остальное будут фейковые новости«.

Айдан КАРИБЖАНОВ – «Пакта больше нет» — По поводу прогрессивной ставки подоходного налога. К этому дело давно шло. Когда цены на нефть большие, то большую часть дохода государство получало от нефтяников. Налогообложение граждан играло третьестепенную роль. Большая часть людей налоговика в глаза не видела и не боится. Хотя на западе это самый ужасный и ненавидимый персонаж кошмаров. У государства и людей своеобразный «пакт о ненападении был». «Вы делаете вид, что платите налоги, а мы делаем вид, что строго их собираем«. Цены на нефть упали, и государство с плотоядным интересом обратило взор на своих граждан. Пакта больше нет. Теперь важны детали. Прогрессивная шкала может быть от 10 до 20%. А может и до 50%.

Айгерим АБИЛМАЖИТОВА – «Социальная справедливость? Почему опять пострадает средний класс» — Президент ТОКАЕВ предложил ввести прогрессивную шкалу подоходного налога. Теперь люди, чей доход будет считаться выше среднего, будут платить в казну больше отчислений.

А какая заработная плата будет считаться выше средней? 500 тысяч тенге? 300 тысяч? 200 тысяч? После мартовской девальвации 500 тысяч тенге в месяц не то чтобы доход, а лишь сумма для существования. Да и готовы ли казахстанцы, получающие заработную плату выше среднего, платить больше?

Просто государство так решило. Хорошо, но что дало им государство взамен? Бесплатная медицина — нет, образование — нет. Помощь во время карантина? Нет. Даже 42 500 тенге им не полагается. Зато они исправно платят налоги, выплачивают все кредиты. Не бегут просить помощи у правительства, а пытаются справиться, как и всегда, с помощью своих сил.

Поэтому у большинства казахстанцев возникает справедливый вопрос: для кого это нововведение? Кто должен будет платить повышенный ИПН? Те, у кого больше 500 тысяч, или те, кто держит свой доход в тени? Ведь какой-нибудь чиновник Баке, живущий в особняке за 300 миллионов, официально получает всего 150 тысяч тенге.

Татьяна ПАНЧЕНКО – «Эмиграционные настроения и соблазн уйти в тень. Чем нам грозит прогрессивный ИПН?» — «Низовые» зарплаты на самом деле — самый «темный угол» налоговой системы. О прогрессивной шкале в Казахстане говорят уже давно. Так, Болат ЖАМИШЕВ в бытность министром финансов обещал, что прогрессивный ИПН будет введен в 2011. Тимуру СУЛЕЙМЕНОВУ, тогда министру нацэкономики, поручалось внедрить этот принцип до конца 2018. Однако каждый раз находились серьезные препятствия. Вот и сейчас есть сомнения — не уйдут ли в тень высокооплачиваемые работники, если повысить ставку ИПН? Больше или меньше налогов соберет государство в свой «кошелек»?

Жанат МЫРЗАБЕКОВ, заместитель директора Института мировой экономики и политики при Фонде первого президента РК — Вопросы справедливого налогообложения населения давно находятся на повестке. Как показывает мировой опыт, прогрессивная шкала индивидуального налогообложения не всегда решает проблему теневых доходов. Зачастую ключевым фактором является теневой характер деятельности самого работодателя. Высокие налоговые ставки в свою очередь могут привести к уклонению от обложения через необлагаемые виды вознаграждения (например, дивиденды), эмиграционным настроениям среди высокооплачиваемых конкурентоспособных личностей и в целом может дестимулировать формирование среднего класса.

Айдар МАСАТБАЕВ, дипломированный налоговый эксперт LLM, юридический консультант — По мнению государственных мужей, пласт высокооплачиваемых специалистов — это чаще всего экспаты, которые скорее всего на «конвертный» формат оплаты не пойдут. Второй контингент этого пласта — уже наши специалисты, которые добились признания у своих работодателей. Они находятся немного в других, чуть менее комфортных условиях (их центр жизненных интересов — Казахстан, им придётся приложить больше усилий, чтобы найти работу за рубежом). Поэтому эта категория наших соотечественников (предположу, самая многочисленная в пласте высокооплачиваемых сотрудников) будет переживать большой соблазн, с одной стороны, помочь работодателю сэкономить на налоге, ОПВ, социальном налоге (отчислениях) и ОСМС и оставить тот же уровень дохода — с другой. В общем, риск ухода «в тень» заработных плат высокооплачиваемых специалистов очень реален.

Экономист Жарас АХМЕТОВ — Если речь идет о прогрессивной шкале, то ее можно внедрять с декларированием доходов. В такой системе должна быть четко определена налогооблагаемая база — какие доходы попадают под налог, а какие освобождаются и облагаются по фиксированной ставке. Должны быть предусмотрены и вычеты из доходов, ведущие к снижению налогооблагаемой базы. Для государства система вычетов — это создание стимулов для потребления отечественных товаров, работ и услуг. Но работать такая система может при двух условиях. Условие первое — налоговая федерализация. Она существует даже в унитарных государствах. Условие второе — реальное народное представительство.

Директор центра прикладных исследований «Талап» Рахим ОШАКБАЕВ — В Казахстане очень высока доля людей, которые уклоняются от уплаты налогов, по двум причинам: первая — это можно делать, и достаточно безнаказанно, что говорит об очень слабом налоговом администрировании, и существенно изменить эту ситуацию вряд ли возможно. И второе — общая нагрузка на фонд оплаты труда и так высокая. Сейчас она составляет 31%, и значительная часть населения уклоняется от уплаты, а если сделать прогрессивную шкалу и будет, скажем, 40-50%, то какой вообще смысл показывать эти доходы, если можно уйти в другой налоговый режим, например индивидуальное предпринимательство или договор гражданско-правового характера?

Экономист Алмас ЧУКИН — Поэтому идею введения прогрессивной ставки налога надо прежде всего проанализировать с точки зрения фискальной – даст ли это нам существенный прирост поступлений в бюджет. В 2019 году по всем физлицам было собрано около 900 млрд тенге подоходного налога. От всех собранных в бюджет налогов это где-то 10%. Но бюджет у нас получает мощную подпитку из Нацфонда, в прошлом году она составила 3 трлн тенге, поэтому в общих расходах бюджета в 13 трлн тенге ИПН даёт где-то 7%. Таким образом, если сильно помечтать и представить, что после введения прогрессивно растущих ставок мы соберем на 50% денег от этого налога, то получится 10% от бюджета. Мне кажется, это не такая величина, которая как-то значимо изменит финансовую картину.

Леонид КИРЬЯКОВ – «Если пришло время начать доить корову чаще, то мы должны знать, куда уходит молоко» — Скажу сразу, мне нравится эта идея, так как прогрессивное налогообложение довольно распространённая штука в развитых странах. Однако прогрессивное налогообложение требует и от государства большей подотчётности и прозрачности, то есть страна должна быть развитой в вопросах использования налогов или стремиться к этому. Я говорю о тех самых странах, где мэр города ездит на работу на автобусе или велосипеде, а высокие чины уходят в отставку, если их заметили в салоне бизнес-класса в самолёте, так как все эти затраты на бизнес-классы и VIP-проходы оплачивают налогоплательщики.

А вот платить больше налогов при существующей системе использования налогов мне не очень хочется… К чему это я клоню? Да к тому, что если пришло время начать доить корову больше и чаще, то и прозрачность должна появиться в вопросе «Куда это у нас уходит надоенное молоко?». И если вы просите меня заплатить больше налога, я согласен с этим при условии, что вы расскажете и покажете, куда мои деньги пойдут.

А до тех пор пока «освоение бюджета» подобно тайному знанию и нет подотчётности, куда уходят налоги, в нашем районе по-прежнему будет что-то не так, а в городах так и будут появляться «ленд-крузеры» на парковке акиматов.

Олжас ХУДАЙБЕРГЕНОВ – «Прогрессивная шкала ИПН» — После выступления президента будет создана рабочая группа (дай Бог, я тоже войду в эту группу), там еще пройдет много баталий. Насколько я знаю, есть пока лишь некое видение, но нет еще детальных расчетов, еще много времени уйдет, плюс учитывая практику разработки законопроектов, то в парламент это попадет лишь следующим летом. А если еще введение прогрессивной шкалы будет сопряжено со снижением нагрузки по остальным налогам и сборам, тогда это вопрос уйдет и вовсе на 2022 год.

Если смотреть зарубежный опыт, то в большинстве стран ставки прогрессивной шкалы будут означать рост общей нагрузки — это и США, и европейские страны. Интересно сделано в Сингапуре — там сделано так, что если у тебя зарплата меньше 40% от средней по стране (прямой нормы про 40% нет, но пороги подстроены под этот уровень), то ты не платишь ИПН (ставка 0%). Если переложить на Казахстан, то при официальной средней зарплате в 200 тыс. тенге не будут платить ИПН все, у кого зарплата меньше 80 тысяч тенге. Если остальные сборы и налоги перекинут на пенсионный взнос, то, по сути, эти люди будут платить пенсионный взнос, то есть только сами себе. Это будет означать выход из тени почти всего сельского хозяйства, базаров и т.д. — у нас медианная зарплата в стране около 80 тысяч тенге.

«Людям нужны стимулы и помощь государства» — Отечественный экономист Петр СВОИК рассказал, в чем главные проблемы новой системы индивидуального подоходного налога и как необходимо действовать, чтобы вывести зарплаты в «белую» и мотивировать людей уплачивать взносы государству — Для того чтобы судить, насколько это будет эффективно или нет, надо вообще сформулировать проблему, которую собираются решать, а она не проговорена. Любая наша версия может быть правильной и убедительной, но нет никаких гарантий, что она будет совпадать с тем, что имели в виду глава государства и те советники, которые ему это готовили.

По официальной статистике, казахстанская семья в среднем тратит больше половины заработка на еду, а это уже критерий бедности. Значит, необходимо решить эти проблемы, а не выглаживать какую-то социальную справедливость.

Олжас Худайбергенов очень толковый парень, и хорошо, что он сейчас стал помощником Президента. Но это детский лепет, потому что люди будут выходить из тени и получать легальную зарплату не потому, что им пообещали меньший налог. Чтобы зарплата была в светлую, нужно решить две проблемы: первая – полная структурная занятость. Люди не могут создавать себе легальные рабочие места, это должно делать государство. Второе – если с человека берут какие-то взносы, то надо не обещать ему, что брать будут меньше, а дать ему конкретные стимулы участия в этой системе.

Например, если превратить ЕНПФ в накопительный инвестиционный банк и часть транша из Нацфонда, который сейчас идет в бюджет на поддержку экономики, распределять по накопительным счетам казахстанцев, дать им право тратить эту часть на покупки, которые должны стимулировать внутренний рынок: жилье, образование, медицину и даже услуги ЖКХ. Пропускать часть денег из Нацфонда через накопительные счета граждан, связать эти деньги с платежной дисциплиной людей и продемонстрировать, что чем активнее и добросовестнее они сами копят, тем им выгоднее, а государство будет начислять им бонусы. В результате будет гораздо удобнее пользоваться своими накопительными счетами. Так можно вывести зарплаты из тени.

«Токаев объяснил прогрессивную шкалу налогов» — Президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ в ходе рабочей поездки в Алматы пояснил суть своего поручения Правительству о введении прогрессивной шкалы индивидуального подоходного налога, передает zakon.kz. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Берик УАЛИ. По словам Президента, цель этого поручения — обеспечить социальную справедливость. Такая система используется в ряде стран.

Смысл прогрессивной шкалы в том, чтобы люди, которые зарабатывают не так много, или даже мало, должны платить меньше налогов. А богатые должны платить больше налогов. Такая система существует в ряде государств.

Касым-Жомарт ТОКАЕВ считает, что граждане, получающие 250-300 тысяч тенге в месяц, должны платить налог на прибыль по 7 — процентной ставке. То есть нынешняя 10-процентная ставка будет ниже. А нынешняя 10 процентная ставка будет сохранена для тех, кто зарабатывает от 300 тысяч тенге в месяц.

Размер ставки будет определяться комиссией правительства. При этом глава государства считает, что процентная ставка налога на личные доходы не должна быть больше 15.

Глава государства отметил, что вопрос прогрессивной шкалы будет обсуждать с привлечением общественности, депутатов, специалистов.

А затем будем думать, вводить эту прогрессивную шкалу налогов или не вводить. В конечном счете окончательное решение по этому вопросу буду принимать я, как Президент РК, — заключил Токаев.

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