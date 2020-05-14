Нур-Султан. 14 мая. КазТАГ – США выделили более Т321 млн Казахстану на борьбу с корью, сообщает пресс-служба американского посольства в РК.

«Правительство США через свое Агентство по международному развитию (USAID) выделило более Т321 млн ($750 тыс.) для поддержки усилий Казахстана по реагированию на недавнюю вспышку кори. USAID предоставляет эти средства через Детский фонд Организации объединенных наций (ЮНИСЕФ) для выявления коренных причин вспышки кори, повышения осведомленности общественности об этой проблеме и подготовки медицинских работников для усиления усилий по иммунизации», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

Отмечается, что Казахстан входит в первую десятку стран региона с большим количеством случаев заболевания корью, включая вспышку заболевания в 2019 году.

«В прошлом году министерство здравоохранения сообщило о 21 смерти от кори, 19 из которых были детьми. Это показывает пробелы в иммунизации населения, которые, вероятно, усугубятся из-за сбоев, связанных с COVID-19. USAID будет помогать, предоставляя техническую поддержку, предлагая рекомендации по снабжению вакцинами и иммунизации, а также разрабатывая национальную коммуникационную стратегию», — заверили американские дипломаты.

Согласно сообщению, USAID проведет тренинг для медицинских работников с целью выявления и устранения неправильных представлений о безопасности вакцин.

«Это финансирование поддержит кампанию по иммунизации после отмены карантина COVID-19. Другим важным аспектом этой инициативы является предоставление знаний для медицинский работников на передовой линии и обучение навыкам в области межличностного общения по вопросам иммунизации», — сказано в сообщении.