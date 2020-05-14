Шымкент. 14 мая. КазТАГ – Более 300 человек эвакуировали из зон подтопления дождевыми водами в Шымкенте, сообщает пресс-служба комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) министерства внутренних дел Казахстана.

«Для доставки людей в эвакуационные пункты оперативно был организован общественный транспорт. Мобильная группа ДЧС с помощью громковорителей оповестила жителей населенного пункта Елтай об эвакуации. Из подтопленных 60 домов организована эвакуация людей. В сборно-эвакуационный пункт №41 на базе средней школы №119, расположенный в жилом массиве «Маятас» было эвакуированно 150 человек, около 150 человек разместились у родственников», — сообщил в четверг официальный представитель КЧС Нурсултан Нурахметов.

Отмечается, что жертв и пострадавших нет. Дополнительно для эвакуации из Елтая были подготовлены еще четыре эвакопункта. Откачено 7 тыс. кубометров воды.

«14 мая в 1.14 поступило сообщение о том, что в Енбекшинском районе, на улице Гаухар тас Откормсовхоза в результате сильных осадков в виде дождя произошел розлив реки Бадам. В связи с обрушением берега реки вода создает угрозу разрушения двух жилых домов (расстояние до домов 7-8 метров). Силами ДЧС произведена эвакуация 31 жителя в сборно-эвакуационный пункт на базе средней школы №84 в населенном пункте Бадам-1. Жертв и пострадавших нет», — добавил Нурахметов.

Кроме того в дежурную службу 112, по его словам, поступило 23 обращения от граждан о подтоплении дворовых участков, на все вызовы оперативно выезжали сотрудники и производили откачку воды.

Напомним, ранее сообщалось, что в Шымкенте из-за дождевых вод оказались подтопленными 60 дворовых участков, известно о разрушениях.