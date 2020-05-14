Алматы. 13 мая. КазТАГ – Валентина Владимирская. На кого в Казахстане распространяется онлайн-страхование, сообщили в агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР).

«Требования обмена электронными информационными ресурсами между застрахованным и страховщиком по уплате страховой премии и уведомлению страховщиком и ЕСБД страхователя о заключении договора страхования распространяются на договоры обязательного страхования туриста и экологического страхования, обязательного страхования гражданско-правовой ответственности частных нотариусов, аудиторских организаций, перевозчиков перед пассажирами, владельцев транспортных средств и владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам», — указывается в постановлении правления АРРФР, размещенном на сайте агентства.

Доступ застрахованного к информации по договору страхования предоставляется по его выбору страховщиком через ввод на интернет-ресурсе страховщика абонентского номера страхователя и номера договора или с использованием электронной цифровой подписи застрахованного, или по телефону после аутентификации застрахованного.

Электронные или сканированные копии документов для уведомления о наступлении страхового случая, оценки причиненного вреда, страховой выплаты, пожеланию застрахованного, загружаются на интернет-ресурсе страховщика или в личный кабинет страхователя.

Уведомление о заключении договора страхования направляется застрахованному SMS-сообщением или на электронную почту: для физлица с указанием фамилии и инициалов, активной гиперссылки на страницу интернет-ресурса страховщика, а для юрлица – с наименованием страхователя и активной гиперссылкой.

«Расходы по уведомлению из ЕСБД о заключении договора страхования, направляемому в виде SMS-сообщения, подлежат возмещению страховщиком», — говорится в документе.