Почти Т315 млрд может составить стоимость модернизации ТЭЦ-2 в Алматы

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Алматы. 16 мая. КазТАГ – Махамбет Абжан. До Т314,9 млрд оценивает стоимость модернизации ТЭЦ-2 в Алматы АО «Институт «КазНИПИЭнергопром».

Согласно представленной в субботу презентации «Модернизация Алматинской ТЭЦ-2 с минимизацией воздействия на окружающую среду», стоимость одного из четырех вариантов модернизации обойдется республиканскому бюджету в Т314,9 млрд. Такова стоимость варианта №3 – «Применение газотурбинных технологий (ГТУ) с когенерацией (КоГТУ)».

В Т273,8 оценили разработчики еще один вариант модернизации Алматинской ТЭЦ-2, который предполагает строительство новой ТЭЦ на базе КоГТУ.

Вариант с установкой газоочистительного оборудования на существующих котлах потребует выделения Т159,4 млрд.

Самый дешевый вариант модернизации ТЭЦ с переводов котлов на газ обойдется в Т98,4 млрд. При этом отмечается, что это стоимость «без учета строительства двух внешних газопроводов».

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