Представлены четыре варианта модернизации алматинской ТЭЦ-2

Алматы. 16 мая. КазТАГ – Махамбет Абжан. АО «Институт «КазНИПИЭнергопром» представило четыре варианта модернизации алматинской ТЭЦ-2 с минимизацией воздействия на окружающую среду.

«Настоящая работа «Модернизация Алматинской ТЭЦ-2 с минимизацией воздействия на окружающую среду» является первым этапом разработки ТЭО (технико-экономического обоснования – КазТАГ), целью которого является сравнение рассматриваемых вариантов модернизации ТЭЦ-2 для выбора и утверждения наиболее оптимального варианта, на основании которого в последующем будут выполнены окончательные проектные проработки ТЭО», — говорится в презентационных материалах, представленных в субботу.

В первом варианте предлагается реконструкция ТЭЦ-2 для сжигания газа на существующих энергетических котлоагрегатах ст. (станционный номер – КазТАГ) №1-8. Основное и резервное топливо – природный газ.

«Рассматривается с минимальной реконструкцией (установка горелок и другого вспомогательного оборудования), заменой на котлы нового исполнения. Был принят новый газовый котел, который размещается на существующем каркасе выше отметки 0,000 м, что обеспечивает действующие требования РК по требованиям безопасности и не требует разработки СпецТехУсловий (СТУ). Все другие предложения требуют разработки СТУ, которые не поддерживаются уполномоченными органами РК. Данное ТЭО не учитывает затраты на строительство внешнего газопровода (за пределами ограды ТЭЦ-2). Годовой расход газа – 1200 млн кубометров. Срок реализации – четыре года», — говорится в слайде.

Второй вариант предполагает установку современного газоочистного оборудования (ГОУ) за существующими котлоагрегатами ст. №1-8. Основное топливо – экибастузский каменный уголь.

«Предусматривает модернизацию существующих котлов для сокращения выбросов NOx (оксиды азота – КазТАГ) и установку современного газоочистного оборудования. Модернизация котлов основывается на применении современных технологий сжигания угля, подавляющих NOx. Газоочистные установки выбираются на базе предложений от компаний, гарантирующих требования по выбросам золы и оксидов серы на уровне ЕС и размещение в стесненных условиях площадки. Было принято следующее оборудование: рукавные фильтры, сухая пылесероочистка с использованием абсорбера. Срок реализации – семь лет. Годовой расход угля – 3,191 млн тонн. Существующий золоотвал рассчитан до 2004 года», — пояснили разработчики.

Вариант №3 – строительство паро-газотурбинных технологий (КоГТУ) мощностью, определенной из расчета несения нагрузки ГВС в зоне централизованного теплоснабжения АО «АлЭС» и установкой дополнительно ГОУ по варианту №2. Основное и резервное топливо – природный газ и уголь.

«Резервирование энергоснабжения обеспечивается существующими модернизируемыми котлоагрегатами на угле, подвод резервной линии внешнего газопровода не требуется. Данное ТЭО не учитывает затраты на строительство внешнего газопровода (за пределами ограды ТЭЦ-2). Срок реализации – семь лет. Годовой расход газа – 721,6 млн кубометров. Выход золошлаковых отходов – 742 643 тонны. Существующий золоотвал рассчитан до 2004 года», — сообщается в презентации.

И четвертый вариант модернизации – строительство газотурбинных технологий (ГТУ) для покрытия базовой части тепловой нагрузки и водогрейных котлов для покрытия пиковых тепловых нагрузок с использованием инфраструктуры существующей площадки. Основное и резервное топливо – природный газ.

«Состав и мощность установок ГТУ принимается с учетом тепловой нагрузки в диапазоне 500-700 Гкал/ч, электрической мощности около 510 МВт. Срок реализации – пять лет. Годовой расход газа – 1356,6 млн кубометров», — говорится в слайде четвертого варианта модернизации ТЭЦ.