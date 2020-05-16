Нур-Султан. 16 мая. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены на воскресенье в семи областях Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«17 мая в Мангистауской области ночью ожидается дождь, местами сильный. Местами гроза, шквал, град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, местами 15-20 метров в секунду. В Актау 17 мая ожидаются ночью гроза, ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем порывы 18 метров в секунду», — говорится в распространенном в субботу штормовом предупреждении.

В Северо-Казахстанской области в воскресенье ожидается местами гроза. Ветер юго-западный, южный местами 15-20 метров в секунду. В Петропавловске днем 17 мая ветер юго-западный, южный порывы 15-20 метров в секунду.

«17 мая в Костанайской области местами сохраняется гроза. Ветер юго-восточный местами 15-20 метров в секунду», — сказано в сообщении.

В Акмолинской области в воскресенье утром и днем местами ожидается гроза. Ветер юго-западный, южный днем местами15-20 метров в секунду. В Кокшетау днем 17 мая ожидается гроза. Ветер юго-западный, южный порывы 15-20 метров в секунду.

«17 мая вАтырауской области местами ожидается гроза, шквал, возможен град, ночью сильный дождь. Ветер северный, северо-западный днем порывы 15-20 метров в секунду. В Атырау ночью 17мая временами сильный дождь. Ветер северный, северо-западный днем порывы 18 метров в секунду», — уточнили в «Казгидромете».

В воскресенье днем в Кызылординской области местами ожидаются гроза, шквал, ветер южный, юго-западный15-20 метров в секунду.

«Днем 17 мая по Актюбинской области местами ожидается сильный дождь. Местами ожидается гроза, возможен град», — предупредили синоптики.

Вероятность шторма оценивается в 80-100%.