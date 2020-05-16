Алматы. 16 мая. КазТАГ – Т21,5 млрд намерены потратить в 2020 году из бюджета Алматы на правопорядок и безопасность, передает корреспондент агентства.

«Пункт 6 (бюджета Алматы на 2020 год – КазТАГ) изложить в новой редакции: Утвердить в бюджете города расходы на государственные услуги общего характера в сумме Т6 951 766 тыс.»; пункт 7 изложить в новой редакции: «7. Утвердить расходы на оборону в размере Т5 002 552 тыс.»; пункт 8 изложить в новой редакции: «8. Утвердить расходы по обеспечению общественного порядка, безопасности, правовой, судебной, уголовно-исполнительной деятельности в сумме Т21 592 017 тыс.», — говорится в проекте поправок в решение LVIII-й сессии маслихата города Алматы VI-го созыва от 13 декабря 2019 года № 420 «О бюджете города Алматы на 2020-2022 годы».

В действующем бюджете Алматы на 2020 год расходы по статье «Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории города республиканского значения, столицы» утверждены в размере Т14 101 849 тыс.

Расходы на образование на 2020 год намерены утвердить в сумме Т193 682 770 тыс. (Т172 153 985 тыс. в действующей редакции).

С Т7 706 354 тыс. до Т37 247 445 тыс. могут вырасти расходы на здравоохранение, с Т25 951 901 тыс. до Т37 443 135 тыс. – расходы на социальную помощь и социальное обеспечение, более чем вдвое – с Т80 142 383 тыс. до Т162 599 284 тыс. – расходы на жилищно-коммунальное хозяйство.

Вместе с тем, ожидается, что уменьшатся расходы на культуру, спорт, туризм и информационное пространство – с Т28 737 435 тыс. до Т28 436 785 тыс. и с Т10 499 991 тыс. до Т6 898 727 тыс. – расходы на топливно-энергетический комплекс и недропользование.

С Т13 901 303 тыс. до Т17 587 597 тыс. хотят довести расходы на сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрану окружающей среды и животного мира, земельные отношения; с Т3 498 997 тыс. до Т4 680 913 тыс. – расходы на промышленность, архитектурную, градостроительную и строительную деятельность;

Расходы на транспорт и коммуникации могут снизиться с Т86 050 587 тыс. до Т64 837 553 тыс.

«Прочие расходы» могут возрасти в 2020 году с Т39 418 477 тыс. до Т55 765 996 тыс.