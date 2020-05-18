До 6,5% выросла в РК кредитная ставка в валюте в I квартале при приемлемой 2,6%

Алматы. 18 мая. КазТАГ – Валентина Владимирская. Средние процентные ставки по кредитам предприятиям в тенге снизились до 12%, в валюте – выросли до 6,5%, сообщили в пресс-службе Национального банка (НБ) РК.

«Средние процентные ставки по кредитам, полученным участниками мониторинга в тенге, снизились и составили 12%, в инвалюте, наоборот, отмечается увеличение до 6,5%», — говорится в конъюнктурном обзоре по предприятиям реального сектора экономики, размещенном на официальном сайте Нацбанка.

Согласно документу, приемлемая для предприятий процентная ставка по кредитам в тенге составляет 5,5%, по кредитам в инвалюте – 2,6%.

В I квартале оценки предприятий относительно ценовых: уровень ставок по кредиту, размер дополнительных комиссий и неценовых: максимальный размер и срок кредита, требования к финансовому состоянию заемщика, требования к обеспечению, условий кредитования, остались негативными. Число предприятий, отмечающих ухудшение условий кредитования, увеличилось.