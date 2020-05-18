Нур-Султан. 18 мая. КазТАГ — Казахстанские ученые начали испытания вакцины против COVID-19 собственной разработки, сообщает пресс-служба министерства образования и науки (МОН) РК.

«Казахстанские ученые начали доклинические испытания инактивированной вакцины против COVID-19 собственной разработки. Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала разработку казахстанских ученых и разместила ее на своем официальном сайте в перечне вакцинных кандидатов против COVID-19, которым разрешены доклинические исследования», — говорится в распространенном в понедельник сообщении.

В ведомстве напомнили, что данную инактивированную вакцину разработали сотрудники Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности комитета науки МОН РК.

«Ее создали на основе штамма вируса, выделенного у заболевших на территории Казахстана. (…) Теперь ученым института предстоит провести ряд доклинических и клинических испытаний. Таким образом, Казахстан официально вошел в число разработчиков вакцин против COVID-19», — проинформировали в минобразования.

В МОН также напомнили, что этим институтом уже были разработаны и внедрены в производство 67 видов вакцин против опасных и особо опасных заболеваний, 15 тест-систем и более 30 биопрепаратов.

«Среди них – вакцины против высокопатогенного гриппа птиц, высокопатогенного свиного гриппа, против нодулярного дерматита, а также новая векторная вакцина против бруцеллеза», — резюмируется в сообщении.