Использующие в расчетах рубль предприятия РК пострадали меньше – Нацбанк

Алматы. 18 мая. КазТАГ – Валентина Владимирская. Предприятия Казахстана, использующие в расчетах рубль, пострадали от негативного влияния валютного курса меньше, сообщили в пресс-службе Национального банка (НБ) РК.

«До 40,8% увеличилась доля предприятий, испытавших негативное влияние на свою деятельность от изменения курса тенге к доллару США, и до 26,2% – доля предприятий от изменения курса тенге к евро. При этом незначительно уменьшилась доля предприятий, отметивших негативное воздействие курса российского рубля (до 30,2%)», — говорится в конъюнктурном обзоре по предприятиям реального сектора экономики, размещенном на официальном сайте Нацбанка.

Согласно документу, в I квартале увеличилось негативное влияние валютного курса на хозяйственную деятельность предприятий.

Основными валютами, используемыми в расчетах, продолжают оставаться российский рубль – 48,7%, доллар США – 41,5% и евро – 26,8%. Тенге в расчетах используют 14,7% предприятий.

В качестве другой валюты, как отмечается в обзоре. предприятия указывают британский фунт стерлингов, швейцарский франк и кыргызский сом.