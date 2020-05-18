Сменился глава «Казахстан инжиниринг»

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Нур-Султан. 18 мая. КазТАГ – Махамбет Абжан. Председателем правления АО «НК «Казахстан инжиниринг» назначен Адильбек Сарсембаев, сообщили в пресс-службе компании.

«Решением совета директоров АО «НК «Казахстан инжиниринг» председателем правления назначен Сарсембаев Адильбек Зейнуллаевич. Ранее занимавший данный пост Куаныш Бишимов освобожден от должности в связи с переходом на другую работу», — сообщили в «Казахстан инжиниринг» в понедельник.

Адильбек Сарсембаев в 2010-2014 годах занимал должность управляющего директора, вице-президента АО «НК «Казахстан инжиниринг», заместителя председателя правления АО «НК «Казахстан инжиниринг», с 2015 года – руководителя ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г. Астаны». До нового назначения с 2016 года был акимом района «Алматы» Нур-Султана.

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