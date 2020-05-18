Более половины всех трат казахстанцев в период самоизоляции пришлось на еду

Розничные продажи во время карантина упали почти вдвое

Розничная торговля. Апрель 2020

За апрель магазины, базары и прочие розничные точки продаж по РК наторговали продукции на 495,7 млрд тг — на 40,9% меньше, чем в апреле прошлого года. С учётом инфляции реальное падение торговых объёмов составило сразу 44,7% за год. К марту текущего года реальный спад в секторе составил 41,4%.

За январь–апрель объёмы розничной торговли составили 2,87 трлн тг — на 5,9% меньше, чем за первые четыре месяца прошлого года. Реальное сокращение объёмов достигло 11,8%. В минусе абсолютно все регионы РК, без исключения.

В «карантинном» апреле доля продовольственных товаров в общем объёме розничных продаж ожидаемо составила сразу 51,5% (255,4 млрд тг). Для сравнения: в целом за январь–апрель на долю продовольствия пришлось всего 36,6% от всех покупок казахстанцев (1,05 трлн тг). В целом продтовары обычно составляют около трети от общего объёма розничной торговли.

Годовой уровень инфляции в апреле составил уже 6,8%, против 6,4% в марте, и 4,9% — в апреле годом ранее. Напомним, инфляционный коридор регулятора — Нацбанка — составляет 4–6%, то есть уже два месяца показатель выбивается за рамки. На инфляцию повлияли как пандемия COVID-19 и связанный с нею мировой кризис, так и девальвация тенге в результате падения цен на нефть.

В то же время, по сообщению Reuters, от ослабления тенге Казахстан может выиграть. Так, в Европейском банке реконструкции и развития считают, что Казахстан может повысить конкурентоспособность своего ненефтяного сектора в период низких цен на энергоносители, поскольку изменение относительных цен способствует диверсификации и переориентации глобальных цепочек поставок. Ожидается, что экспорт в 2020 году резко упадёт, но более слабая валюта может помочь компенсировать это негативное влияние.

Тенге потерял 9,1% своей стоимости по отношению к доллару в этом году, но реальный эффективный обменный курс по отношению к корзине валют основных торговых партнёров Казахстана в марте оставался неизменным.

ЕБРР прогнозирует, что в период резкого сокращения потребления в условиях пандемии инфляция будет сдерживаться, несмотря на снижение курса тенге. «Когда спрос находится под таким давлением, не стоит ждать роста цен. Рынок ориентируется на покупателя», — считают эксперты. Уровень инфляции в стране, по их мнению, не превысит 10%.

Информация предоставлена ranking.kz.

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