Алматы. 18 мая. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Казахстанская шахматистка Жансая Абдумалик заняла третье место на Мемориале Стейница, проходившего в режиме онлайн с 15 по 17 мая, передает корреспондент агентства.

Набрав 11,5 очка из 18 возможных, она пропустила вперед только россиянку Екатерину Лагно и китаянку Лэй Тинцзе, которые с 12 очками выявили победителя турнира в армагеддоне. Россиянка одержала верх.

Сразу вслед за Жансаей расположились россиянка Александра Костенюк (10,5), китаянка Тань Чжунъи (10), Сарасадат Хадемальшарьех из Ирана (9), Антоанета Стефанова из Болгарии (9), француженка Мари Себаг (8,5), немка Элизабет Петц (4,5) и перуанка Дейси Кори Тельо (3).

В мужском турнире победу одержал действующий чемпион мира Магнус Карлсен, который опередил россиянин Даниила Дубова и Петра Свидлера.

Мемориал Стейница посвящен памяти первого официального чемпиона мира по шахматам Вильгельма Стейница. Призовой фонд – 30 тыс. евро, формат турнира: 10 участников в два круга, временной контроль – пять минут на партию с двухсекундным добавлением.

В армагеддоне цвет фигур определяется жеребьевкой. Белым дается пять минут на партию, черным – четыре минуты. Добавление за ход начинается с 61-го хода. В случае ничьей победа присуждается черным.