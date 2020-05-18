Штормовое предупреждение объявлено в Алматы и горных районах двух областей РК на 18-19 мая

Нур-Султан. 18 мая. КазТАГ — Штормовое предупреждение объявлено в Алматы и горных районах Туркестанской и Алматинской областей на 18-19 мая, сообщает пресс-служба комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) министерства внутренних дел (МВД) РК.

«В связи с прогнозом осадков, местами сильных, 18-19 мая в горных районах Алматинской, Туркестанской областях и прилегающих территории Алматы ожидается формирование склонного стока и подъема уровней воды в реках», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном в понедельник.

Синоптики уточнили, что прогноз составлен на основании штормового предупреждения РГП «Казгидромет».