Работающие в нацкомпании дети высокопоставленных чиновников не являются большинством

Нур-Султан. 18 мая. КазТАГ – Махамбет Абжан. Работающие в АО «НК «КазМунайГаз» (КМГ) дети высокопоставленных чиновников не являются большинством, заверил управляющий директор по управлению человеческими ресурсами КМГ Даулетжан Хасанов.

«На самом деле информация некорректная. Я не подтверждаю то, что большинство сотрудников – с фамилиями высокопоставленных чиновников. Ввиду того, что они тоже хорошие специалисты, есть сотрудники, которые являются дочерями, но это не является большинством», — сказал Хасанов на брифинге в понедельник, отвечая на вопрос, «будут ли при сокращении учитываться фамилии сотрудников, ведь не секрет, что в структуре КМГ большая часть сотрудников – дети действующих высокопоставленных чиновников, депутатов и топ-менеджеров нацкомпании?»

Также он выразил уверенность, что фамилии в процессе сокращения не будут иметь значения.

«И поэтому у нас сейчас каждый руководитель ввиду того, что сейчас идет сокращение объемов работ и поэтому снижается количество персонала, они будут руководствоваться четко своими принципами, в будущем как построить работу», — отметил Хасанов.