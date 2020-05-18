«Слово о человеке, гражданине, политике и президенте». «Деньгомешалка «Байтерека», или Кому в Казахстане жить хорошо?». «Бегство капитала: как удержать денежные средства в Казахстане?». «К чему приведет усиление власти санитарных врачей?»

Сетевой Казахстан 18 мая 2020г.

CAMONITOR . KZ . Тимур СЕРИКОВ — «Слово о человеке, гражданине, политике и президенте» — 17 мая день рождения президента К.-Ж.ТОКАЕВА. Говорят, он практически никогда не празднует его. Но все же нам хотелось бы высказать несколько мыслей о нем. Для понимания природы того или иного человека очень важны место его рождения и среда, в которой он рос и формировался. Так вот в этом смысле у Касым-Жомарта Кемелевича Токаева очень выгодная позиция, поскольку он алмаатинец, выросший в интернациональной среде 60-70-х годов прошлого века. Последнее обстоятельство имеет принципиальное значение и может многое сказать о его жизненной философии. Например, сразу заметно, что он воспитывался в среде с укорененными ценностями советской эпохи и Великой Отечественной войны на семейном уровне. Как выразился один наш коллега, он не фальшивит, когда поздравляет ветеранов с праздником Победы, так как в его словах нет идеологических пережимов или ложного пафоса. А это дорогого стоит.

«Политика в сфере межэтнических отношений: какой она должна быть в Казахстане?» — Новость о создании Комитета по развитию межэтнических отношений (КРМО) в структуре Министерства информации и общественного развития (МИОР), увы, не удостоилась должного общественного обсуждения и экспертного сопровождения, хотя была одной из топовых в последние дни. Возможная причина тому – серьезные сомнения в том, что государство в принципе способно навести порядок в этой сфере. До сих пор его хватало лишь на не подкрепленные ничем декларации и малоэффективные пиар-акции, в то время как требовались жесткие решения и реальные преобразования… О том, что надо делать в этнополитике, мы беседуем с историком и этнологом Нуртаем МУСТАФАЕВЫМ.

«Деньгомешалка «Байтерека», или Кому в Казахстане жить хорошо?» — В начале текущего года президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ подверг жесткой критике деятельность национального холдинга «Байтерек», не узрев никаких значимых шагов по реформированию этой неэффективно работающей структуры. Особое внимание глава государства акцентировал на раздутых штатах и завышенных административных расходах. И хотя руководство «Байтерека» тут же выразило готовность исправиться и начать жить по средствам, расходы холдинга по-прежнему продолжают будоражить воображение.

IA — CENTR . RU . Андрей ЧЕБОТАРЕВ – «COVID-19 внес коррективы в подготовку казахстанских партий к выборам» — С учетом рисков вероятных новых протестов, внутриэлитных противоречий и беспрецедентной активности независимых наблюдателей на прошлогодних президентских выборах, которая может вновь повториться, действие административного ресурса в предстоящей избирательной кампании представляется уже не столь ощутимым, чем раньше. Поэтому действующим партиям придется во многом полагаться на самих себя. К тому же большая их часть при неясных для себя перспективах попадания в Мажилис Парламента следующего созыва, скорее всего, предвыборную борьбу развернут в основном за места в маслихатах всех уровней. Однако для этого оставшийся период текущего года им придется поработать как никогда прежде.

FORBES . KZ . «Бегство капитала: как удержать денежные средства в Казахстане?» — В последние годы в информационном поле нередко поднимался вопрос о необходимости возврата в Казахстан незаконно вывезенного капитала. По данным международных экспертов, его объем за годы независимости достиг порядка $200 млрд. Это в 3,5 раза больше текущих активов Национального фонда. Тем не менее в страну возвращено лишь $90 млн. Существуют различные способы вывода капитала, при этом в большинстве случаев вполне легальные. Вносит свою лепту в эти процессы и бизнес, используя различные манипуляции с внешнеэкономическими контрактами. При этом тенденция оттока денег из страны путем осуществления экспортно-импортных операций достаточно устойчивая.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Прозрение Бейбута Атамкулова. «Бастыкам» надоели присосавшиеся к бюджету автопроизводители» — Министерство индустрии и инфраструктурного развития разорвало соглашение с «Азия Авто» и «Азия Авто Казахстан». Говорят, предприниматели не раз срывали оговоренные в контракте сроки по налаживанию полноценного выпуска машин. Опрошенных Azattyq Rýhy экспертов смущают несколько моментов. Для начала, почему ведомство решило таким образом наказать лишь одного производителя, хотя все остальные компании, по мнению респондентов, заняты ровно тем же – имитацией автопромышленности. Во-вторых, чем занимались в МИИР долгие годы, почему упорно игнорировали прямые упущения со стороны компаний? И, наконец, в-третьих, кто ответит за бюджетные потери? Ведь именно министерство обеспечивало производителей преференциями и денежными вливаниями? Петр СВОИК, Эдуард ЭДОКОВ и Максат МИРМАНОВ раскритиковали МИИР за поддержку компаний-пустышек.

EHONEWS . KZ . «Айдар Алибаев: о какой новой индустриализации и перестройке экономики в условиях кризиса можно говорить?» — Выступление депутата Мажилиса Сергея ТЕРЕЩЕНКО о том, что в стране ожидается небывалая безработица, которая охватит пять миллионов человек, вызвало эффект разорвавшейся бомбы. Волнует казахстанцев и эффективность антикризисных мер, предпринятых властями в стране, а также процесс выхода из режима чрезвычайного положения. Известный казахстанский экономист Айдар АЛИБАЕВ ответил на вопросы «Эха Казахстана» и прокомментировал сложившуюся ситуацию — У меня создалось такое впечатление, что властям нравится сегодняшняя ситуация. Что люди под контролем, что основная масса сидит дома. Но, дело в том, что это не может продолжаться вечно. Заставляя людей насильственно соблюдать режим самоизоляции, продолжая эти карантинные действия, они усугубляют эту ситуацию. И мне кажется, что здесь власти действуют неправильно.

«Каиргали Конеев: надеюсь, что власти разрешат отменённый из-за коронавируса митинг против Кодекса о здоровье» — Известный детский врач-неврапотолог Каиргали КОНЕЕВ, выступающий за права медицинских работников недавно отправил новую заявку на проведение митинга против Кодекса о здоровье народа, уже принятом в нижней палате парламента. Вместе с тем в системе здравоохранения разгораются новые скандалы как с назначением отстраненного главного санитарного врача Алматы в правительственную рабочую группу, так и с вакцинацией детей. Каиргали Конеев согласился прокомментировать сложившуюся ситуацию.

EXCLUSIVE . KZ . Мурат ТЕМИРХАНОВ, экономист – «Туманные перспективы доступности жилья в Казахстане» — 11 мая президент объявил, что мощным стимулом развития экономики, роста занятости и фактором социальной поддержки должно стать строительство доступного жилья. Однако вместо того, чтобы сделать жилье действительно доступным, власти решили продолжить пагубную практику, когда государство замещает собой частный рынок.

KZAIF . KZ . «Дистанционное обучение — Аймагамбетов прокомментировал петицию» — Родители казахстанских школьников создали петицию «против планов узаконить дистанционное обучение». В настоящее время петицию «За традиционные очные школы» подписали почти 20 тысяч человек. Министр образования и науки Асхат АЙМАГАМБЕТОВ пояснил, что дистанционное обучение — это вынужденная мера, на которую в стране пошли в связи с мировой пандемией COVID-19 — Тем не менее мы все понимаем, что на сегодняшний день самым эффективным и удобным форматом является традиционное очное обучение в школе. Никто традиционную форму очного обучения не отменяет.

TIME . KZ . «В коронавирусе просьба винить…» — Как главные в Алматы по COVID-19 отчитывались перед городским общественным советом. С руководителем управления общественного здоровья Тлеуханом АБИЛДАЕВЫМ и главным санврачом города Жандарбеком БЕКШИНЫМ члены общественного совета (ОС) Алматы общались по видеоконференции. Глава горздрава начал с цифр, заявив, что на борьбу с коронавирусом выделили около 2 млрд тенге. Он стал подробно рассказывать, на что их потратили, но из-за проблем со связью звук постоянно пропадал. “Интернет не выдерживает таких цифр”, — пошутил кто-то из участников. В итоге решили, что с документом можно ознакомиться самостоятельно, и перешли к вопросам.

«Господа, ищите денежку!» — В Минэкологии ответили решительным “нет” крупным промышленникам, добивающимся отсрочки принятия нового Экологического кодекса под предлогом того, что у бизнеса в условиях кризиса якобы отсутствуют финресурсы на приобретение “чистых” технологий.

«Игра на выживание» — Мажилис в первом чтении одобрил поправки в закон об игорном бизнесе, касающиеся в первую очередь работы букмекерских контор. По мнению разработчиков законопроекта и поддержавших их депутатов, букмекерские кассы, которые находятся в спортбарах, где делают ставки и смотрят футбол, необходимо перевести в специальные игорные зоны, поближе к казино. Таким образом госорганы планируют снизить число увлеченных спортивными пари игроманов. К сожалению, в парламенте не обсудили, как массовое закрытие букмекерских касс скажется на экономике страны.

KAZVEDOMOSTI . KZ . «Нефтяной кризис и место Казахстана на шахматной доске» — Все нефтяные державы мира несут колоссальные убытки: какова же стратегия выживания нашей республики на ближайший год-два?.. Кризис явно долгосрочный, потому нефтяной шторм необходимо использовать для диверсификации экономики. Естественно, уйти от нефтяной иглы не получится за год и даже за два, но делать это необходимо вместе в партнерами по ЕАЭС, один из которых, Россия, в такой же мере страдает от нефтяной зависимости, получая 41,7 % ВВП от доходов нефтегазового сектора. Следует обратить взоры и в сторону Китая, который не только вкладывает значительные средства в развитие казахстанской «нефтянки» и является потенциальным крупным импортером казахстанских нефти и газа, но и заинтересован в развитии производственного сектора страны.

LITER . KZ . «Что и кому Казахстан продает на экспорт? Топ-10 товаров, которыми зарабатывает страна» — По данным Комитета по статистике, в первом квартале 2020 года Казахстан экспортировал товаров на 13 миллиардов 908,5 миллиона долларов. Это на 4,2% больше показателей за аналогичный период 2019 года. Особенно ударным в этом отношении выдался март: зарубежные продажи год к году выросли более, чем на 40%: 4,8 миллиарда долларов против 3,4 миллиарда в марте 2019-го. Но есть и плохая новость: 83% всего казахстанского экспорта обеспечивают только 10 товаров, причем по семи из них экспорт за год упал. Большую часть списка составляет непереработанное сырье. То есть недра остаются главным кормильцем республики.

RATEL . KZ . Жарас АХМЕТОВ- «Первые экономические итоги карантина» — Вышли первые статистические данные за апрель, и теперь можно очень приблизительно оценить влияние карантинных мероприятий и падения цен на нефть на мировых рынках на экономику Казахстана. Итоги апреля, как и ожидалось, оказались, в целом, негативными. Но все-таки не такими плохими, как мы опасались. Правда, мы пока не видели данных по изменениям реальных доходов населения. От глубины их падения зависит окончательная оценка итогов месяца. Индексы деловой активности, показатели торговли и грузоперевозок демонстрируют нам, что, несмотря на смягчение карантинных ограничений, быстрого восстановления экономики ожидать не следует. Многое зависит от того, насколько активно и оперативно государство будет поддерживать население и бизнес.

INFORMBURO . KZ . «Труженикам тыла 6000 тенге, а Ахметжану Есимову со званием «Еңбек ері» 385 000. Что не так с законом о ветеранах?» — Разбираемся, в чём главное новшество закона и почему ветеранские организации им недовольны. Председатель Турксибского филиала республиканской организации ветеранов РК Галия БАЙГУТДИНОВА говорит, что надо было вывести в отдельную категорию тружеников тыла, награждённых медалью «За доблестный труд».

«Кому мы даём «Еңбек ері» и платим им по 385 тысяч тенге? Розе Рымбаевой, главе крестьянского хозяйства, миллионерам… А что они героического совершили? Мне просто жалко денег налогоплательщиков. Напрашивается вопрос: а нужно ли вообще это звание?» – добавляет зампредседателя Ассоциации организаций ветеранов войны в Афганистане Кайрат ЕЛУБАЕВ.

365 INFO . KZ . «Карантин и здравый смысл: к чему приведет усиление власти санитарных врачей?» — C 1 мая главные санитарные врачи Казахстана наделены функциями и привилегиями, приравненными к специальным госорганам. В регионах оперативно стали издаваться специальные постановления с ограничительными мерами и списком требований к работе тех или иных учреждений. Каковы последствия для упавшего на колени бизнеса повлечет расширение власти санэпидслужбы? Прогнозы дает политолог Данияр АШИМБАЕВ — Каждый регион по своему проявил административную дурь. Ведомства, дорвавшись до свистка и палочки, пытались вести свои правила игры. И здесь возник третий симптом — коррупционные риски.

AZATTYQ . ORG . «Кто и почему выступает в Казахстане против обязательных прививок для детей?» — На фоне неутихающих споров между противниками принудительной вакцинации и министерством здравоохранения 13 мая депутаты мажилиса парламента приняли во втором чтении поправки к кодексу «О здоровье народа и системе здравоохранения». Они предусматривают обязательную вакцинацию детей и недопуск непривитых в детсады. Среди выступающих против инициативы Минздрава немало матерей, которые считают, что их дети пострадали или умерли от прививок. Минздрав подобные случаи с вакцинацией не связывает и объясняет обязательную меру международной практикой и угрозой возможных вспышек инфекций.

CARAVAN . KZ . «Азат Перуашев: Что важнее, чем личные амбиции и ореол оппозиции?» — Мажилисмен Азат ПЕРУАШЕВ вновь оказался под обстрелом аблязовских СМИ. Поводом тому стал недавно принятый мажилисом законопроект о парламентской оппозиции — Партия “Ак жол” разработала законопроект “О парламентской оппозиции” в 2013 году, получила положительную экспертизу БДИПЧ ОБСЕ. Думаю, что Касым-Жомарт Токаев, как профессиональный дипломат, знал эту тему достаточно давно. Наверное, этим и объясняется созвучность нашей предварительной работы с его декабрьским поручением. Правда, ради реализации идеи пришлось пойти на некоторые изъятия из нашего первичного проекта: отказаться от норм, затрагивавших Конституцию и расходы бюджета. Кроме того, правительство заблокировало предложения, касавшиеся равного освещения в госинформзаказе деятельности парламентской оппозиции наравне с партией власти. Тем не менее мажилис поддержал главное: закрепление института парламентской оппозиции, за что мы признательны и руководству палаты, и фракции “Nur Otan”, без поддержки которых такой результат был бы невозможен.

«Что происходит в пострадавших от наводнения селах Туркестанской области» — Многие жители пострадавших от наводнения сел юга Туркестанской области домой уже не вернутся. Но уже в скором времени отпразднуют новоселье в поселке Мырзакент, административном центре Мактааральского района. Здесь начато строительство целого микрорайона, специально предназначенного для эвакуированных граждан. Квартал будет обеспечен всей необходимой инфраструктурой – детскими садами, школами, медучреждениями, коммуникациями газо- и водоснабжения. Планируется, что строительство будет завершено еще до наступления осени.

«Зелень столицы: сколько тратят на растительность, чтоб радовала глаз» — Более 20 миллиардов в этом году планирует выделить на цветочки и кустики акимат Нур-Султана. С одной стороны – молодцы, город должен быть красивым и цветущим. А с другой – не слишком ли роскошно на фоне коронавируса, кризисных явлений в экономике и прочих веяний времени?

***

© ZONAkz, 2020г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.