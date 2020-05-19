Нур-Султан. 19 мая. КазТАГ – Ербол Едилов назначен внештатным советником премьер-министра Казахстана, сообщает корреспондент КазТАГ.

Едилов родился 30 ноября 1981 года в Жанаозене Мангистауской области. Образование, специальность (квалификация), лицензии: Казахский гуманитарно-юридический университет, Алматы (2002); Специальность «юрист», Евразийский центр обучения Агентства Республики Казахстан по делам государственных служащих по теме — нормативно-правовые акты: основные черты написания текстов нормативно-правовых актов, правовые процедуры принятия законов (2007); МВА Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Москва (2014); Обучение и стажировка в Ганновере и Гонконге.

Едилов с 2017 года занимает пост управляющего директора GR Consulting Group, до этого с 2016 по 2017 годы он был управляющим директором ТОО «Бургылау», а еще раньше – с 2012 по 2016 годы возглавлял департамент управления человеческими ресурсами АО «Мангистаумунайгаз». Также являлся внештатным советником акима Мангистауской области.

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