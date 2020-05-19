Лидеры ЕАЭС решили доработать стратегию развития интеграции до 2025 года

Нур-Султан. 19 мая. КазТАГ – Лидеры Евразийского экономического союза (ЕАЭС) решили доработать стратегию развития интеграции до 2025 года, пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

«​При этом правительствам стран Союза поручено доработать документ к следующему заседанию Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), которое планируется провести очно. Стратегические направления состоят из общих (концептуальных) положений и 330 мер и механизмов, сгруппированных в 11 системных блоков и раскрывающих положения Декларации о дальнейшем развитии интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза», — говорится в сообщении во вторник.

Как подчеркнул на саммите председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович, документ сохраняет преемственность, а также учитывает международный опыт и поручения глав государств Союза.

«Проект Стратегии-2025 нацелен на повышение самодостаточности нашего Союза и экономический рост государств-членов. В документ заложены механизмы завершения формирования общих рынков без барьеров, изъятий и ограничений, сформулированы подходы по развитию новых направлений, совместной инновационной и инвестиционной деятельности. Заложены ориентиры для создания совместного производства высококонкурентной продукции, опережающего развития экономики Союза на основе нового технологического уклада. Эти меры также призваны увеличить долю ЕАЭС в мировой торговле», — отметил Мясникович.

Уточняется, что документом предусмотрено использование потенциала Евразийского банка развития, Евразийского фонда стабилизации и развития и международного финансового центра «Астана». Стратегические направления сфокусированы на формировании цифрового пространства и расширении цифровой инфраструктуры. Еще один вектор – дальнейшее расширение сети торговых отношений союза с третьими странами, что особенно важно с учетом прогнозируемого роста протекционизма.

«Новизна проекта стратегических направлений заключается еще и в том, что ряд его положений предусматривает повышение качества жизни наших граждан», — сказал председатель коллегии ЕЭК.

Также Мясникович добавил, что в рамках реализации стратегических направлений целесообразно обеспечить гармонизацию интеграционной повестки и национальных планов и программ развития, подчеркнув, что рассмотрение этого вопроса имеет «чрезвычайно важное историческое значение».

Полномасштабная реализация документа предполагает выстраивание новых форм совместной работы органов союза, в том числе ЕЭК, с национальными правительствами стран ЕАЭС. Развертывание системы стратегического планирования, развитие новых сфер интеграции, повышение эффективности технического и таможенного регулирования потребует более интенсивного взаимодействия ЕЭК и уполномоченных национальных ведомств и полномасштабного функционирования ИИС ЕАЭС, для завершения внедрения которой необходимо обеспечить доступ к соответствующим базам данных в странах союза.

«Перечень мер и механизмов фактически является «дорожной картой» дальнейшего развития интеграции государств ЕАЭС, его выполнение предусматривает разработку и подписание 13 международных договоров, более 60 нормативных правовых актов ЕАЭС, внесение порядка 25 изменений и дополнений в договор о союзе, а также изменений в национальные законодательства государств-членов ЕАЭС. Стратегические направления будут реализовываться поэтапно до 2025 года. При этом общий мониторинг их выполнения будет осуществлять коллегия Евразийской экономической комиссии», — резюмируется в сообщении.

Ранее сообщалось, что президент РК Касым-Жомарт Токаев предложил отсрочить утверждение стратегии развития Евразийского экономического союза.