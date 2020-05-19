Казахстанцы смогут получать жилье по доходам — МИИР

Нур-Султан. 19 мая. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Казахстане граждане с доходами до Т31,2 тыс. на каждого члена семьи, смогут получить арендное жилье, с доходом Т62,4 тыс. — жилье под 2% от центра «Отбасы банк», заявил министр индустрии и инфраструктурного развития (МИИР)РК Бейбут Атамкулов.

«Граждане с низкими доходами, до одного прожиточного минимума — это Т31,2 тыс. на каждого члена семьи, получат арендное жилье. Граждане, имеющие доход до двух прожиточных минимумов — это Т62,4 тыс. на каждого члена будут иметь возможность получить жилье под 2% от Бахытты Отбасы по программе «2-10-20»,– сказал Атамкулов на онлайн брифинге во вторник.

По его словам, граждане, имеющие доход до 3,1 прожиточных минимумов — 96,7 тыс. на каждого члена семьи смогут получить жилье по новой программе «5-10-20», а граждане, имеющие доход свыше 3,1 прожиточного минимума, будут участвовать в программу рыночной ипотеки банков второго уровня «7-20-25».

Национальный институт развития по обеспечению первым жильем будет создан путем преобразования Жилстройсбербанка в «Отбасы банк». Каждый казахстанец, не имеющий жилья на праве собственности, может обратиться в данный центр и, в соответствии со своими доходами, получить возможность приобрести доступное жилье.

«Отбор будет происходить не по категориям граждан, а по фактическим доходам», — уточнил Атамкулов.​