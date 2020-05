А общественное мнение США и других стран Запада явно воспринимает это как сигнал к шельмованию вообще всех восточных азиатов

Еженедельный журнал Newsweek опубликовал статью журналиста Билла Пауэлла под названием «America Is in a New Cold War and This Time the Communists Might Win» — «Америка вступила в новую «холодную войну», и в этот раз коммунисты могут одержать победу».

В ней говорится так: «Президент Трамп уже ясно дал понять, насколько он недоволен Пекином. Произошло это 7 мая, когда он встречался с журналистами в Белом доме. «Мы пережили самое страшное за всю историю нападение по отношению к нашей стране, — сказал он. — Это действительно худшая из всех атак, какие вообще совершались против нас. Это еще хуже, чем Перл-Харбор. Это еще хуже, чем Всемирный торговый центр. Такого нападения еще никогда не было. И этого никогда не должно было произойти. Это могло быть остановлено в самом начале. Могло быть остановлено в Китае… А не тут-то было».

Сравнение вируса, который возник в Китае и затем распространился по всему миру, с двумя самыми позорными (для американцев) атаками в истории США, ошеломило советников Трампа по внешней политике — даже сторонников жесткой линии в отношении Пекина. Официальные представители Белого дома признают, что Трампу не удастся смягчить свою жесткую линию касательно Пекина, если он добьется переизбрания в ноябре».

И не сказать, что кандидат в президенты от демократов Джо Байден, который, как ожидают, станет его главным соперником на предстоящих выборах, настроен по отношению к Китаю более позитивно, чем он. То есть — чем Дональд Трамп. Вот как, к примеру, высказался, один из советников Байдена: «Времена, когда была надежда на то, что Китай может превратиться в нормальную страну, истекли. Никто, будучи в здравом уме, не отрицает этого».

Такая риторика из уст тех, кто представляет ведущие силы на политическом Олимпе США, напрямую воздействует на умы простонародных американских масс и порождает, свою очередь, практически неприкрыто-оголтелую форму ксенофобии уже не столько в отношении китайцев и американских граждан китайского происхождения, сколько вообще в отношении всех восточных азиатов — людей с монголоидной внешностью.

Жесткие высказывания Трампа и Байдена, а также их близкого окружения в отношении КНР общественным мнением не только США, но и также других стран Запада воспринимаются примерно так же, как им было понято озвученное 16 сентября 2001 года высказывание Джорджа Буша-младшего касательно ответа тем, кто стоял за атаками на Всемирный торговый центр. Речь в последнем случае идет об объявлении тогдашним президентом США буквального «crusade» — «крестового похода» против исламистов. Сегодняшняя воинственная риторика американских лидеров во многом напоминает аналогичные риторику их предшественников в лице Джорджа Буша-младшего и представителей политической элиты его времени. Разница лишь в том, что сейчас они «плохими парнями» выставляют уже не исламистов, а китайцев.

А общественное мнение США и других стран Запада явно воспринимает такую риторику как сигнал к шельмованию вообще всех восточных азиатов. Согласно данным проведенного агентством Pew Research исследования, 66 процентов американцев-респондентов испытывают к Китаю негативное отношение. А что же за этим кроется? За этим обнаруживается всплеск насильственных преступлений в отношении азиатов или людей с монголоидной внешностью в Америке и Канаде. И вообще — по всему Западу. Подавляющее большинство из тех, кто уже пострадал, вовсе не люди китайского происхождения, а просто азиаты. В техаском городе Мидлэнд 19-летний парень в заведении под названием Sam’s Club зарезал ножом троих членов азиатской семьи — отца и его двухлетнего и шестилетнего детей. Будучи задержанным и отвечая на вопросы агентов ФБР, преступник сказал, что он поубивал этих людей потому, что они были восприняты им как китайская семья. И таких преступлений сейчас в США и других развитых странах регистрируется немало. В социальных сетях проживающие или просто временно находящиеся на Западе люди восточно-азиатского происхождения пишут: мы боимся выходить на улицу не из-за коронавируса, а из страха подвергнуться нападению или, по меньшей мере, словесному оскорблению.

В 2001 году, когда Джордж Буш-младший заговорил о «крестовом походе», на Западе нашлись такие авторитеты, которые заявляли об опасности такого курса. «Мы должны любой ценой избежать столкновения цивилизаций», — сказал тогдашний министр иностранных дел Франции Юбер Ведрин. По его словам, пойти таким путем означает «влезть в огромную, чудовищную ловушку». Сейчас никто из крупных западных политиков ничего подобного не говорит. А столкновение цивилизаций, похоже, уже началось.

***

© ZONAkz, 2020г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.