Кому разрешено пересекать блокпосты, перечислили в полицейской службе Нур-Султана

Нур-Султан. 19 мая. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Кому разрешено пересекать блокпосты, перечислил начальник местной полицейской службы Нур-Султана Госман Жакин.

«Беспрепятственно блокпосты могут пересечь работники организаций, которые участвуют в жизнеобеспечении города, сотрудники организаций, которые возобновили свою работу после отмены режима ЧП, лица, направляющиеся на дачные участки и загородные дома при наличии соответствующих документов, лица по медицинским показаниям и направлениям, лица, направляющиеся для проведения весенне-полевых работ, жители Целиноградского, Аршалынского, Шортандинского и Коргалжынского районов Акмолинской области, лица, выезжающие из зоны карантина и имеющие прописку в других регионах после заполнения необходимых документов на блокпостах, граждане, пересекающие зону карантина с целью погребения, граждане иностранных государств, лица, направляющиеся за своими несовершеннолетними детьми, лица, направляющиеся с целью ухода за больными родственниками, лица, направляющиеся авиарейсами по авиабилетам, лица, направляющиеся в Туркестанскую область для восстановительных работ и оказания помощи в противопаводковых мероприятиях, грузовой автотранспорт продовольственных и непродовольственных товаров, лица, проезжающие через наш город по транзиту», — перечислил Жакин на брифинге во вторник.

При этом каждое лицо, пересекающее зону карантина, подлежит обязательному учету в информационной базе «Сергек блокпост».