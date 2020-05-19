Карантин нынче губителен

Дорогое удовольствие нельзя позволять себе часто

Чрезмерные социально-экономические последствия от режима карантина в Казахстане стали очевидны сразу, но власти, видимо, руководствовались чем-то серьезным (для них), раз пошли на такие жесткие меры. Теперь нужно как можно быстрее налаживать нормальную жизнь, когда люди ходят на работу, получают зарплату, а вокруг функционируют все необходимые для этого линии жизни и сервисы. Пока же очевидно, что разрушительные процессы для общества и экономики набрали мощную инерцию, которую трудно переломить.

Собранная задним числом коронавирусная мозаика позволила восстановить более-менее целостную картину на предмет того, что было на самом деле. Получается, что опрошенные мною друзья, родственники и знакомые болели COVID-19 с конца декабря прошлого года по начало марта текущего. Разумеется, что у людей был коронавирус, они узнали уже задним числом, когда прочитали про симптомы и протекание заболевания в интернете и сравнили с собственными воспоминаниями, а так им было ясно лишь то, что болезнь ни на грипп, ни на ангину не похожа.

Тогда же на родительское собрание в классе, посвященное итогам второй четверти, зашла директор со своей свитой и, ответив на заданные ей вопросы, обратилась к родителям с просьбой внимательно разобраться с физическим состоянием школьников. Дело в том, что в классах не хватало от половины до двух третей списочного состава. Директор недоумевала, почему дети болеют по три недели и больше, хотя обычно грипп уходит за две недели максимум. В общем, попросила проявить бдительность, чтобы не поддавались на детские симуляции.

Даже при выкошенной более чем наполовину нашей школе (вряд ли в других по Алматы ситуация принципиально отличалась), жизнь текла своим привычным чередом. Общественный транспорт ходил как обычно, магазины и рынки работали в полном составе, тренажерные залы, секции, кружки и салоны красоты никто посещать не запрещал, транспортные пробки душили город, предприятия общественного питания радовали своим обширнейшим разнообразием. Что характерно, никакой медицинской тревоги в городе не ощущалось. Масок и антисептика всем хватало, про переполненные больницы никто из медицинских начальников не жаловался, сами медики вроде как массово не болели.

Потом карантин ввели, школы закрыли (перевели на дистанционное обучение), оставили львиную долю горожан без работы и доходов. А вот в пору чрезвычайного положения и ЧП никто из наших знакомых коронавирусом не заболел. В соседнем доме на пару-тройку дней перекрывали подъезд, но потом разобрались, что коронавирусный пациент в указанной квартире уже месяц как не проживал. Были, правда, с помпой, грохотом и скрипом 42500 тенге, но они стали слабым утешением для большинства несчастных.

Если обобщить вышеизложенное, то мы видели два варианта реакции на коронавирус. Люди болели в обоих случаях (и еще не до конца ясно когда больше), однако социально-экономические и психологические последствия получились очень разные. Пожалуй, хуже всего пришлось закредитованным группам граждан, которые считают коронавирус формой всемирного заговора и вдобавок лишились работы с неясными перспективами получения новой. Вот эти люди взвинчены до предела и считают себя жертвами неадекватных политических и административных решений не то врагов, не то идиотов.

Развалить и разрушить любой бизнес куда легче, чем создать и отладить. Из-за того, что режим чрезвычайного положения завершился, а всевозможные карантинные ограничения еще нет, предпринимателям крайне трудно что-либо планировать в условиях избытка неопределенности. Все хорошее продолжает переноситься на более поздние сроки. Первоначально в Алматы предполагалось открыть кафе и столовые с числом посадочных мест до 30-ти 18-го мая. Потом перенесли на 25-ое число. В разгар эпидемии все предприятия общественного питания работали в штатном режиме и никакой трагедии не произошло, поэтому такие отсрочки однозначно вредят и всех нервируют.

Кстати, чем дольше городские власти тянут со снятием карантинных барьеров, тем меньше доходов получит местный бюджет. Налоговые поступления и так резко просели, затем им потребуется длительный восстановительный период. В условиях, когда счет идет на дни, задерживать послабления на недели для многих хозяйствующих субъектов просто убийственно. Не следует забывать, что восстановление бизнес-процессов у большинства хозяйствующих субъектов происходит в условиях падения покупательского спроса со стороны населения, а это тоже создает очень серьезные дополнительные проблемы. В Казахстане масса разорений происходила и без всяких карантинных режимов – просто в силу особенностей функционирования капитализма во всем его комплексе. В общем, промедление со снятием карантинных ограничений – смерти подобно.

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