После исполнения обязательств МИИР рассмотрит вопрос соглашения по льготам для автопрома

Нур-Султан. 19 мая. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Казахстане за январь-апрель было произведено 23 703 автотранспортных средства на Т173,4 млрд, заявил министр индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) РК Бейбут Атамкулов.

«В период кризиса автопром у нас демонстрирует стабильный рост. За четыре месяца было произведено 23 703 автотранспортных средства на Т173,4 млрд», – сказал Атамкулов на онлайн-брифинге во вторник.

По его словам, «Азия Авто» и «Азия Авто Казахстан» вправе продолжать работу по производству транспортных средств и продолжать строительство завода. При этом, они не будут получать преференции, конечно.

Вместе с тем МИИР, сказал он, касаясь конфликта МИИР с предприятиями, после исполнения предприятиями обязательств, готово рассмотреть возможность заключения соглашения и предоставление преференций вновь.

Государство на основании соглашения о промышленной сборке освобождало эти предприятия, по его данным, от налогов и пошлин: 12% НДС и 5% таможенных пошлин на ввоз комплектующих. Также, в виде стимулирования, возмещается уплаченный утилизационный сбор.

«Сегодня в рамках принятых правительством мер, а у нас увеличены суммы на льготное кредитование, финансовый лизинг техники и введены изъятия из национального режима, я думаю, что именно в данной отрасли сегодня получают одни из лучших возможностей, инструментов поддержки от государств», — сказал Атамкулов.