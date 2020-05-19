Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане и пяти областях РК на среду

Нур-Султан. 19 мая. КазТАГ — Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Костанайской и Мангистауской областях на среду, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«20 мая в Акмолинской области днем на большей части ожидается дождь. Местами ожидаются гроза, туман, град. Ветер юго-западный, южный ночью местами, днем на большей части 15-20 метров в секунду. В Нур-Султане днем 20 мая ожидается гроза, ветер юго-западный, южный порывы 15-18 метров в секунду. В Кокшетау днем 20 мая ожидается гроза, ветер юго-западный, южный порывы 15-18 метров в секунду», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном во вторник.

Также сообщается, что днем 20 мая в ЗКО местами ожидаются гроза, град, ветер северо-западный, западный 15-20 метров в секунду; в Уральске днем 20 мая – ветер северо-западный, западный порывы 18 метров в секунду.

«20 мая в Кызылординской области местами ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный местами 15-20 метров в секунду. В Кызылорде 20 мая утром и днем ожидается гроза. Ветер западный утром и днем порывы 15-20 метров в секунду. 20 мая в Костанайской области местами ожидается гроза. Ночью и утром местами туман. Ветер западный, юго-западный местами 15-20 метров в секунду. В Костанае днем 20 мая ожидается ветер западный, юго-западный порывы 18 метров в секунду. 20 мая в Мангистауской области местами ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный с переходом на южный, местами 18 метров в секунду», — следует из сообщения.

Вероятность шторма синоптики оценили в 85-100%.