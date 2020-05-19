Живущим рядом со школой родителям разрешили сдать учебники – управление образования Алматы

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Алматы. 19 мая. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Живущим рядом со школой родителям можно сдать учебники, сообщила руководитель управления образования Алматы Ляззат Жылкыбаева.

«Если родители живут рядом со школой, и они хотят сейчас сдать учебники, это не противоречит никакому нормативу, и они имеют полное право сдать. Но желательно детей в школу не приглашать», — сказала Жылкыбаева на брифинге во вторник.

По ее словам, на днях на совещании директоров школ главный санитарный врач города рекомендовал не приглашать детей в школу, в том числе для сдачи учебников.

«Те дети, которые переходят в следующий класс, если это контингент с первого по десятый класс, могут сдавать учебники в августе», — напомнила Жылкубаева.

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