Живущим рядом со школой родителям разрешили сдать учебники – управление образования Алматы

Алматы. 19 мая. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Живущим рядом со школой родителям можно сдать учебники, сообщила руководитель управления образования Алматы Ляззат Жылкыбаева.

«Если родители живут рядом со школой, и они хотят сейчас сдать учебники, это не противоречит никакому нормативу, и они имеют полное право сдать. Но желательно детей в школу не приглашать», — сказала Жылкыбаева на брифинге во вторник.

По ее словам, на днях на совещании директоров школ главный санитарный врач города рекомендовал не приглашать детей в школу, в том числе для сдачи учебников.

«Те дети, которые переходят в следующий класс, если это контингент с первого по десятый класс, могут сдавать учебники в августе», — напомнила Жылкубаева.