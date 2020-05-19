Сменился глава совета директоров Казатомпрома — KASE

Алматы. 19 мая. КазТАГ — Решением общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром» избран на должность председателя совета директоров Нил Чарлз Лонгфеллоу, сообщается на сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE).

«Решением общего собрания акционеров Нил Чарлз Лонгфеллоу, который является независимым директором совета директоров Казатомпрома с 2017 года, избран председателем совета директоров компании», — говорится в сообщении, опубликованном во вторник.

Также, на должность члена совета директоров – независимого директора избран Марк Уильям Кэшер, который имеет 20-летний опыт в сфере инвестиций и управления частным капиталом и занимал должности управляющего директора, председателя правления, инвестиционного директора в других компаниях, являясь независимым директором АО «Нацинвесткорпорация Национального банка Казахстана» и компании Luxoft, указывается в документе.

Полномочия предыдущего председателя совета директоров Джона Дудаса были, согласно информации, досрочно прекращены в связи со сложением им полномочий в качестве члена Совета директоров в декабре 2019 года.