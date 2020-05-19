Алматы. 19 мая. КазТАГ — Жителей предгорий Алматы предупредили об угрозе схода оползней 19-22 мая.

«В связи с интенсивным выпадением осадков в виде дождей за прошедшие сутки и на основании штормового предупреждения РГП «Казгидромет» (…) от 18 мая с прогнозированием сильных дождей, в ближайшее время в предгорьях Алматы возможны оползневые явления в период с 19 по 22 мая текущего года», — говорится в сообщении пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Алматы во вторник.

В связи с этим жителей, проживающих в предгорных районах Алматы, в ДЧС попросили быть внимательным при эксплуатации водопроводных сетей и септиков, в случае выявления повреждений на водопроводных сетях отключить воду и принять соответствующие меры по устранению, а также воздержаться от земляных и прочих работ на склоновых участках.