Алматы. 20 мая. КазТАГ – Время работы общественного транспорта продлили в Алматы, сообщает пресс-служба акима города.

«Городские автобусные маршруты с 21 мая будут работать до 21.00. При этом пассажиры могут передвигаться на общественном транспорте только при обязательном соблюдении таких санитарных норм, как ношение масок и социальное дистанцирование. Также количество пассажиров в салоне автобуса не должно превышать количество сидячих мест», — говорится в распространенном в среду сообщении.

Как пояснили в одном из автопарков города, «если все места заняты, нужно дождаться следующий автобус».

«Несмотря на значительное уменьшение пассажиропотока, для удобства горожан и сокращения интервала ожидания сейчас на линию выходят 90% автобусов. Также на популярных маршрутах, где наблюдалось увеличение пассажиропотока, количество подвижных единиц было увеличено. Вместе с тем стоит отметить, что за соблюдение санитарных норм ответственность несут сами пассажиры. Сотрудниками СЭС совместно с правоохранительными органами будут организованы проверки на общественном транспорте», — сказано в сообщении.

Отмечается, что возобновление работы пригородных маршрутов «пока не планируется».