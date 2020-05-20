Мажилис рассмотрит соглашение с Ираном о взаимной правовой помощи по гражданским делам

Нур-Султан. 20 мая. КазТАГ – Махамбет Абжан. Мажилис парламента РК рассмотрит проект закона «О ратификации соглашения между Республикой Казахстан и Исламской Республикой Иран о взаимной правовой помощи по гражданским делам».

«Законопроект направлен на ратификацию Соглашения между Республикой Казахстан и Исламской Республикой Иран о взаимной правовой помощи по гражданским делам, совершенного 12 июля 2019 года в городе Нур-Султан. (…) В соответствии с положениями настоящего Соглашения стороны устанавливают порядок оказания взаимной правовой помощи по гражданским делам для защиты основополагающих прав и интересов граждан обеих стран», — говорится в заключении комитета по законодательству и судебно-правовой реформе мажилиса парламента РК, распространенном в среду.

Согласно заключению, в соглашении регламентируются вопросы взаимодействия компетентных органов двух стран по вопросам оказания взаимной правовой помощи по гражданским делам.

«В документе подробно определены основания для отказа в помощи, обмена правовой информацией и материалами, условия признания и исполнения юридических актов. Также обозначены условия вручения документов, сбора и передачи доказательств, вызова свидетеля и эксперта, признания и исполнения судебных актов и арбитражных решений. Определены компетентные органы обоих государств, непосредственно взаимодействующие в процедурах оказания правовой помощи. (…) На основании вышеизложенного, комитет считает возможным внести проект закона РК «О ратификации соглашения между Республикой Казахстан и Исламской Республикой Иран о взаимной правовой помощи по гражданским делам» на обсуждение пленарного заседания мажилиса парламента РК», — заключили члены комитета.

Рассмотрение проекта закона в мажилисе ожидается в среду.