Пандемия коронавируса может ввергнуть в бедность до 60 млн человек – Всемирный банк

Алматы. 20 мая. КазТАГ – Валентина Владимирская. Пандемия коронавируса и остановка экономик развитых стран способны ввергнуть в крайнюю бедность до 60 млн человек в мире, заявляет Всемирный банк (ВБ).

«Пандемия и частичная остановка экономики развитых стран способны ввергнуть в крайнюю бедность до 60 млн человек и свести на нет многие достижения последних лет в области сокращения масштабов бедности», — говорится в информации на официальном сайте банка.

Группа ВБ, как отмечается, проводит экстренные операции по борьбе с COVID-19 уже в 100 развивающихся странах, где проживает 70% населения планеты.

С марта ВБ предоставил странам помощь из запланированных на 15 месяцев $160 млрд в виде грантов и финансовой поддержки, чтобы помочь развивающимся странам защитить бедных и уязвимые слои населения, укрепить системы здравоохранения, поддержать частный сектор и ускорить восстановления экономики, отмечается в информации.

ВБ уточняет, что 39 из этих 100 стран расположены в Африке к югу от Сахары. Почти треть всех проектов осуществляются в странах, затронутых нестабильностью и конфликтами, таких как Афганистан, Гаити, Нигер и Чад.

Часть пакета финансирования объемом $95 млн, выделенного Узбекистану, направляется на предоставление денежных пособий малообеспеченным семьям и разовых выплат безработным, отмечается в информации.