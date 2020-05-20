Токаев обсудил с послом России перспективы казахстанско-российского партнерства

Нур-Султан. 20 мая. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудил с послом России в РК Алексеем Бородавкиным перспективы казахстанско-российского партнерства, сообщает пресс-служба главы государства.

«Президент Касым-Жомарт Токаев принял посла Российской Федерации в Казахстане Алексея Бородавкина. В ходе встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы казахстанско-российского всестороннего стратегического партнерства», — говорится в сообщении в среду.

Отмечается, что «особое внимание было уделено развитию торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества».

«Глава государства отметил важность дальнейшего наращивания взаимодействия в условиях пандемии коронавируса как в двустороннем формате, так и по линии Евразийского экономического союза. Собеседники рассмотрели ход подготовки к XVII Форуму межрегионального сотрудничества, запланированному на ноябрь текущего года. Президент Казахстана акцентировал внимание на необходимости обеспечения качественного содержательного наполнения этого мероприятия. На встрече также были рассмотрены актуальные вопросы региональной и международной повестки дня», — сказано в сообщении.