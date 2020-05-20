Работа ЦОНов полностью возобновлена в Нур-Султане и восьми областях

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Нур-Султан. 20 мая. КазТАГ – Работа центров обслуживания населения (ЦОН) полностью возобновлена в Нур-Султане и восьми областях, передает корреспондент агентства.

«Сегодня полностью возобновлена работа ЦОНов в девяти регионах: Нур-Султан, Акмолинской, Актюбинской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях», — говорится в официальном сообщении в среду.

ЦОНы не работают в Жамбылской области.

В остальных регионах по решению областных штабов при акиматах, отдельные ЦОНы оказывают услуги только представителям бизнеса.

«Если вы собираетесь в ЦОН, помните, что свое посещение вам нужно заранее забронировать: на egov.kz; по номеру 1414; через телеграм-бот @Kenes1414Bot», — сказано в сообщении.

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