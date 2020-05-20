Празднование Дня города и 65-летие космодрома отложили из-за коронавируса в Байконыре

Новости 65 0

Байконыр. 20 мая. КазТАГ — Празднование Дня города и 65-летие космодрома отложили из-за коронавируса в Байконыре, передает корреспондент агентства.

«2 июня исполняется 65 лет со дня образования Байконура. Создание космодрома с мощной испытательной базой, ставшего ракетно-космическим щитом нашей страны – одно из самых значимых событий в нашей истории, в развитии отечественной науки и техники. (…) Принято решение отметить 65-летний юбилей Байконура 4 октября текущего года – в День начала космической эры человечества. В этот день, когда с космодрома Байконур стартовал первый искусственный спутники Земли, возвестивший новый этап в истории человечества, мы достойно отметим юбилей космической гавани и отдадим дань памяти ветеранам, стоявшим у истоков отечественной космонавтики», — сообщили в администрации города Байконыр.

Как сообщается, в Байконыре к юбилею космической гавани и Дню города намечался цикл праздничных мероприятий с участием ветеранов и почетных гостей.

«Однако, в связи с ограничительными мерами по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, проведение масштабных массовых мероприятий в ближайший период невозможно», — пояснили в администрации.

Решение по переносу празднования, как уточняется, принято руководством администрации города Байконыр по предложению генерального директора государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Дмитрия Рогозина.

Развязка двоевластия назначена на февраль Развязка двоевластия назначена на февраль
70432

Как сообщалось 18 мая, в Байконыре был зарегистрирован первый пациент с положительным тестом на коронавирус.

Напомним, дата проведения Дня города была утверждена в 1996 году. Исторически 2 июня в Байконыре отмечался как день образования войсковой части ракетчиков, хотя официально первый камень в основание города был заложен 5 мая 1955 года.

Решение о создании нового полигона для летно-конструкторских испытаний и запусков искусственных спутников Земли в районе жд-станции Тюра-Там Кзыл-Ординской области было принято постановлением совета министров СССР 12 февраля 1955 года.

12 января 1955 года на станцию Тюра-Там прибыл первый отряд военных строителей. В июне 1955 года директивой генштаба была определена организационно-штатная структура полигона, 3 августа 1960 года приказом министра обороны СССР день 2 июня был определен как День основания полигона, который отмечался ежегодно как праздник соединений, входящих в состав научно-исследовательского испытательного полигона №5 министерства обороны (НИИП-5 МО) СССР.

В начале 2012 года военные структуры ВС РФ окончательно были расформированы и выведены из Байконыра. С 1 января 2012 года космодром Байконыр считается гражданским, но на объекте присутствуют российские военные инженеры.

Похожие материалы:

  1. День Победы в Байконыре горожане отмечают возложением цветов к Вечному огню
  2. Распространение коронавируса за пределы Китая, возможно, началось еще в ноябре – ВОЗ
  3. «Почему отложили принятие стратегии развития ЕАЭС 2025?». «Борьба элит и судьба казахстанского Сената». «Что не хотят рассказывать оппоненты Дариги Назарбаевой». «Почему Казахстан, превращаясь в мононациональное государство, проигрывает?»
  4. Прогноз по распространению коронавируса скорректировали в Казахстане
  5. Авиаперелеты из Нур-Султана и Алматы разрешат с 4 мая в четыре других города Казахстана

Новости партнеров

Загрузка...