Байконыр. 20 мая. КазТАГ — Празднование Дня города и 65-летие космодрома отложили из-за коронавируса в Байконыре, передает корреспондент агентства.

«2 июня исполняется 65 лет со дня образования Байконура. Создание космодрома с мощной испытательной базой, ставшего ракетно-космическим щитом нашей страны – одно из самых значимых событий в нашей истории, в развитии отечественной науки и техники. (…) Принято решение отметить 65-летний юбилей Байконура 4 октября текущего года – в День начала космической эры человечества. В этот день, когда с космодрома Байконур стартовал первый искусственный спутники Земли, возвестивший новый этап в истории человечества, мы достойно отметим юбилей космической гавани и отдадим дань памяти ветеранам, стоявшим у истоков отечественной космонавтики», — сообщили в администрации города Байконыр.

Как сообщается, в Байконыре к юбилею космической гавани и Дню города намечался цикл праздничных мероприятий с участием ветеранов и почетных гостей.

«Однако, в связи с ограничительными мерами по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, проведение масштабных массовых мероприятий в ближайший период невозможно», — пояснили в администрации.

Решение по переносу празднования, как уточняется, принято руководством администрации города Байконыр по предложению генерального директора государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Дмитрия Рогозина.

Как сообщалось 18 мая, в Байконыре был зарегистрирован первый пациент с положительным тестом на коронавирус.

Напомним, дата проведения Дня города была утверждена в 1996 году. Исторически 2 июня в Байконыре отмечался как день образования войсковой части ракетчиков, хотя официально первый камень в основание города был заложен 5 мая 1955 года.

Решение о создании нового полигона для летно-конструкторских испытаний и запусков искусственных спутников Земли в районе жд-станции Тюра-Там Кзыл-Ординской области было принято постановлением совета министров СССР 12 февраля 1955 года.

12 января 1955 года на станцию Тюра-Там прибыл первый отряд военных строителей. В июне 1955 года директивой генштаба была определена организационно-штатная структура полигона, 3 августа 1960 года приказом министра обороны СССР день 2 июня был определен как День основания полигона, который отмечался ежегодно как праздник соединений, входящих в состав научно-исследовательского испытательного полигона №5 министерства обороны (НИИП-5 МО) СССР.

В начале 2012 года военные структуры ВС РФ окончательно были расформированы и выведены из Байконыра. С 1 января 2012 года космодром Байконыр считается гражданским, но на объекте присутствуют российские военные инженеры.