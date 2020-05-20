Нур-Султан. 20 мая. КазТАГ – Махамбет Абжан. Расследование по делу о поставках оружия в Ливию начато в Казахстане совместно с ООН, сообщил директор Авиационной администрации Казахстана (ААК) Питер Гриффитс.

«Расследование проводится в сотрудничестве с ООН и другими странами, а также с другими министерствами Республики Казахстан. Обвинения со стороны ООН достаточно серьезные в том, что казахстанские авиалинии, а также авиалинии из Украины и Молдовы намеренно нарушили санкции, введенные ООН», — сообщил Гриффитс корреспонденту агентства в понедельник в ответ на просьбу прокомментировать информацию о том, что Казахстан фигурирует в секретном докладе ООН о нелегальных поставках оружия в Ливию.

Само расследование он оценивает как «сложное».

«В него вовлечены несколько стран, сложность заключается в получении необходимых материалов, которые пытаются получить сотрудники ААК и представители других органов. На сегодняшний день, мы приостановили действие сертификата эксплуатанта Azee Air на шесть месяцев на период проведения расследования с международными инспекторами. Мы рассматриваем материалы Jupiter Jet и Jenis Air на предмет их участия, а также еще одной авиалинии, о которой нам стало известно – это «Сигма», — добавил глава авиаадминистрации Казахстана.

По его словам, расследование все еще ведется, оно началось в октябре 2019 года.

«Расследование очень сложное, в котором вовлечено несколько стран. Такое расследование может занять около шести месяцев. Как я сообщил ранее, мы уже приостановили действие сертификата эксплуатанта Azee Air, и, возможно, примем меры по отношению к другим авиалиниям», — проинформировал глава ААК.

Он отметил, что Jupiter Jet и Jenis Air предоставили ААК информацию, и на сегодняшний день она проверяется.

«Мы также проверяем по своим международным каналам, какая есть по этим авиалиниям информация. Мы не надеемся только на информацию, предоставляемую операторами, а также перепроверяем ее на международном уровне. Нам стало известно, что воздушные суда упомянутых авиалиний не появляются на сайте, где отслеживаются воздушные суда в реальном времени, таких как ADSBRadar, «Флайтрадар24» или «Радарбокс24» — рассказал Гриффитс.

Также ААК стало известно, что были осуществлены выплаты для снятия воздушных судов этих авиалиний из списка.

«Мы отправили запросы в Швецию, «Радар24», а также планируем переговорить с «Радарбокс» в США, с целью узнать какие предприняты действия по удалению их из списка с целью сокрытия их действий», — добавил он.

Кроме того, глава ААК отметил, что сигнал этих судов теряется «в определенный момент в основном над территорией Египта».

«Когда воздушное судно находится на высоте более 30 тыс. футов на скорости 320 узлов, и вдруг воздушное судно пропадает с радаров, это означает, что экипаж намеренно отключает сигнал при определенных условиях. Этому необходимо дать объяснения, это касается вопроса безопасности полетов, если они действительно выключают транспондер, то это вызывает серьезное беспокойство, так как это указывает на низкий уровень осведомленности персонала в вопросах безопасности», — сказал спикер.

В ААК надеются на коммерческие сайты по слежению за воздушными судами.

«У нас альтернативный вариант, который мы используем. На сегодняшний день совместно с международными (зарубежными – КазТАГ) странами мы детально изучаем вопрос, где эти воздушные судна находились», — резюмировал Гриффитс.

Напомним, 16 мая стало известно, что Казахстан фигурирует в секретном докладе ООН о нелегальных поставках оружия ливийскому силовику Халифе Хафтару в нарушение эмбарго ООН. Речь идет о расследовании группой экспертов ООН как минимум 37 рейсов, выполненных в начале января. По некоторым данным, полеты выполнялись сложной сетью компаний, зарегистрированных в ОАЭ, Казахстане и Виргинских островах для маскировки поставок военной техники. Отмечалось, что эксперты ООН обнаружили увеличение секретных полетов из ОАЭ и их авиабазы в Эритрее на аэродромы под контролем Хафтара в Триполи. Некоторые из этих рейсов, которые передают большие объемы оружия, по данным экспертов ООН, выполнялись двумя казахстанскими операторами.