Шымкент. 20 мая. КазТАГ – 40 грузовиков с капустой и луком застряли в Шымкенте, сообщил блогер Кирилл Павлов.

«В Шымкенте, на так называемом «пятаке» — месте скопления дальнобойщиков, собралось около 40 грузовиков, с капустой и луком. Какие-то из них направляются в Россию, какие-то в Белоруссию, другие не могут отправить товар внутри страны. Водители с субботы не могут получить фитосанитарные сертификаты на провоз продукции. Сотрудники шымкентсткой территориальной инспекции минсельхоза все время выдумывают какие-то отговорки – база не работает, трое остальных инспекторов уехали на рынок, бланков нет и тому подобное», — написал Павлов на своей странице в Facebook в среду.

Также блогер лично обратился к министру сельского хозяйства с просьбой не мешать фермерам.

«В итоге из-за бюрократии местного представителя МСХ в Шымкенте, вынуждены страдать и без того настрадавшиеся фермеры Мактаарала и всей области.

О какой поддержке фермеров мы говорим? Еще раз, уважаемый Сапархан Кесикбаевич, ваша задача: не мешать фермерам! Вы можете хотя бы это делать от души? Просто не мешать? Сколько скандалов с этой злополучной капустой, вы можете хотя бы просто не втыкать ломы в колеса грузовикам с овощами? Боюсь, надо внимательно присмотреться к процедуре выдачи фитосертификатов. Уже не первый раз слышу, что за Т20-40 тыс. можно получить некое «ускорение» и сертификат без осмотра машины. Но пока документальных подтверждений недостаточно», — резюмируется в сообщении.

Ранее фермеры Казахстана сообщили, что была сорвана отгрузка местных овощей из-за приказа МСХ от 22 марта о запрете вывоза, в том числе капусты. 10 апреля минсельхоз заявил, что Казахстан не планировал и не запрещал экспорт капусты. В тот же день президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сказал, что правительство не полностью оценило необходимость запрета экспорта отдельных товаров.

10 апреля в МСХ РК заявили, что запрет на экспорт капусты, как в дальнее, так и в ближнее зарубежье, не планировался и не вводился.

14 апреля в минсельхозе заявили, что для экспорта моркови из Казахстана необходим сертификат.

15 апреля стало известно, что фуры с сельскохозяйственной продукцией сутками стоят на блокпостах на границах областей Казахстана.