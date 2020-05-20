Нур-Султан. 20 мая. КазТАГ – Синтетические наркотики на Т34 млн нашли в подпольной лаборатории в Нур-Султане, сообщает пресс-служба КНБ Казахстана.

«13 мая ДКНБ РК по городу Нур-Султан при проведении негласных следственных действий задержана гражданка РК «С», организовавшая по месту временного проживания изготовление синтетических наркотиков и их реализацию посредством так называемых «закладок». В результате обыска в подпольной нарколаборатории изъято около 2 кг синтетического наркотика «A-PVP» (на «черном рынке» стоимость составляет около Т34 млн)», — говорится в распространенном в среду сообщении.

По данным КНБ, в лаборатории были также найдены упаковочные материалы, стеклянные колбы, магнитная мешалка, насосы, пробирки, стеклянные цилиндры, респираторные маски, медицинские перчатки, электронные весы, 2 кг реагентов, 40 литров различных прекурсоров и иные приспособления, «используемые при изготовлении психотропных веществ в лабораторных условиях».

«Гражданка «С» в порядке статьи 128 УПК РК водворена в ИВС ДП Нур-Султана. Досудебное расследование продолжается», — сказано в сообщении.